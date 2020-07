Črne napovedi za ZDA. Pokupili večino zdravila proti koronavirusu.

Če Američani ne bodo upoštevali fizične distance in nosili zaščitnih mask, ZDA čaka črn scenarij, je opozoril direktor ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci. Ameriška vlada si je medtem zagotovila večino zalog zdravila remdesivir, ki ga bo podjetje Gilead Sciences proizvedlo v prihodnjih nekaj mesecih. Kot je sporočilo zdravstveno ministrstvo, je predsednik Donald Trump z njimi dosegel "neverjeten" dogovor. Ameriške oblasti so namreč že potrdile uporabo remdesivirja pri zdravljenju covid-19.

Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je do torka zvečer s koronavirusom v ZDA okužilo več kot 2,6 milijona ljudi, zaradi covid-19 pa jih je umrlo več kot 126. Okužbe naraščajo v državah juga in zahoda ZDA, ki jim je bilo najhujše doslej prihranjeno in so pohitele z odpravo ukrepov proti širjenju virusa, navaja STA.

Če ne boste sledili ukrepom, bo vsak dan zbolelo sto tisoč ljudi

Direktor ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci pa je v kongresu opozoril, da bi lahko neupoštevanje priporočil o upoštevanju fizične distance in nošenju zaščitnih mask pripeljalo do črnega scenarija. V ZDA trenutno okužbo z novim koronairusom potrdijo pri okoli 40 tisoč ljudeh na dan, v primeru neupoštevanja priporočil pa Fauci ne bo presenečen, če bo v prihodnje potrjenih do 100 tisoč okužb na dan. Več o tem preberite v spodnjem članku.

ZDA pa na drugi strani kopičijo zaloge zdravila remdesivir, ki deloma pomaga pri zdravljenju okuženih. Ameriško ministrstvo za zdravje je do septembra zagotovilo več kot 500 tisoč odmerkov zdravila za ameriške bolnišnice. Gre za 100 odstotkov Gileadove julijske proizvodnje, 90 odstotkov avgustovske in prav tako 90 odstotkov septembrske proizvodnje. "V največji možni meri želimo zagotoviti, da bi vsak ameriški bolnik, ki potrebuje remdesivir, tega tudi dobil," je dogovor po pisanju STA komentiral ameriški minister za zdravje Alex Azar.

Direktor ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je v torek v kongresu opozoril, da se lahko število primerov okužb z novim koronavirusom v ZDA kaj hitro poveča s sedanjih 40 tisoč na dan na 100 tisoč, če Američani ne bodo začeli resno slediti nasvetom zdravstvenih strokovnjakov. Foto: Reuters

Petdnevno zdravljenje bo stalo 2.340 dolarjev

Ameriško biofarmacevtsko podjetje Gilead Sciences je nedavno ceno za petdnevno zdravljenje z remdesivirjem določilo na 2.340 dolarjev (2.081 evrov) na bolnika. Gre za ceno za vlado ZDA, cena za zasebne zavarovalnice pa bo za okoli tretjino višja. Vsako polno zdravljenje bo vključevalo šest stekleničk zdravila, navaja STA.

V nekaterih študijah se je izkazalo za učinkovito

Remdesivir, ki se v prvi vrsti uporablja za zdravljenje ebole, se je v nekaj študijah izkazal za učinkovitega pri zdravljenju covid-19, saj skrajša čas zdravljenja. Zdravilo je prvo, ki so ga za zdravljenje koronavirusne bolezni 19 doslej odobrile ameriške oblasti. Tudi Evropska agencija za zdravila (EMA) je minuli teden priporočila odobritev njegove uporabe v tem primeru. Formalno mora zdaj to zdravilo odobriti še Evropska komisija, navaja STA. Zdravilo je od marca na voljo tudi v Sloveniji.

Za revnejše države na voljo generična različica

Pri podjetju Gilead Sciences so prepričani, da bodo do zdravila lahko prišli vsi bolniki. Za revnejše države bo na voljo tudi generična različica zdravila. Da bi zagotovili večje zaloge, je podjetje glede tega maja že podpisalo dogovor s petimi farmacevtskimi podjetji v Indiji in Pakistanu, ki proizvajajo generična zdravila, piše STA.