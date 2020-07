Opozorilo v ZDA: Če ne boste sledili ukrepom, bo vsak dan zbolelo sto tisoč ljudi

Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je do torka zvečer s koronavirusom v ZDA okužilo več kot 2,6 milijona ljudi, zaradi covid-19 pa jih je umrlo več kot 126. Okužbe naraščajo v državah juga in zahoda ZDA, ki jim je bilo najhujše doslej prihranjeno in so pohitele z odpravo ukrepov proti širjenju virusa, piše STA.

Kritiziral ljudi, ki se ne držijo distance in ne nosijo mask

Fauci je na zaslišanju o odpiranju šol v senatu dejal, da ne more natančno napovedati naraščanja števila okužb, vendar pa glede na to, da jih sedaj beležijo po 40 tisoč na dan, ne bo presenečen, če bodo dosegle 100 tisoč na dan, kar ga zelo skrbi. Območja, kjer prihaja do novih izbruhov, je opozoril, da ne tvegajo le svojega zdravja, ampak tudi zdravje celotnega naroda, tudi na tistih območjih, kjer so se zelo trudili in jim je uspelo zmanjšati število okužb in smrti. Kritiziral je ljudi, ki se ne držijo socialne distance in ne nosijo zaščitnih mask, navaja STA.

Trump in njegovi podporniki zavračajo maske

Med glavnimi vzorniki tistim, ki ne nosijo mask, je predsednik ZDA Donald Trump, kar je začelo skrbeti tudi kongresne republikance. Senator iz Tennesseeja Lamar Alexander je Trumpa pozval, naj začne nositi masko vsaj občasno, ker politika postaja ovira za zaščito Američanov pred covid-19. Problem je, da zaradi Trumpa njegovi podporniki tako kot on zavračajo maske, poroča STA.

Razvoj cepiva ne bo šel na račun varnosti in zdravja

Šef zvezne Uprave za hrano in zdravila (FDA) Stephen Hahn je glede razvoja cepiva v senatu dejal, da so zavezani pospešenemu delu, vendar ne na račun varnosti in zdravja. FDA je sicer to zanemarila pri hitri potrditvi zdravila za malarijo za zdravljenje covid-19, potem ko je Trump poudarjal, da je hidroksiklorokin čudežno sredstvo proti koronavirusu in dejal, da ga tudi sam jemlje. Raziskave so pokazale, da ni učinkovit pri zdravljenju covid-19.

Foto: Reuters

Hahn je dejal, da bodo morali raziskovalci preučiti učinke cepiva na manjšine, starejše, nosečnice in tiste z zdravstvenimi težavami. V ZDA bodo ta mesec začeli preizkušati cepivo na 30 tisoč prostovoljcih. Po svetu je v preizkusni fazi najmanj 15 cepiv, vendar ni nobenega jamstva, da bo katerokoli učinkovito.

Zvezne države se proti virusu bojujejo z različnimi ukrepi

Do cepiva je še daleč, zato trenutno ostaja na voljo kot obliž le socialna distanca. Los Angeles namerava konec tedna za praznik 4. julij oziroma dan neodvisnosti zapreti plaže in prepovedati ognjemete. V floridskem mestu South Beach so uvedli denarno kazen 50 dolarjev za vsakega, ki ne nosi maske v javnih prostorih in na prostem, kjer ni mogoče ohranjati socialne distance, poroča STA.

Država New York ima še vedno največ primerov okužb z novim koronavirusom - okoli 392.300 in smrti zaradi covid-19 (32 tisoč), a se je število novih okužb izjemno upočasnilo, manj je tudi smrtnih žrtev. V ponedeljek je zaradi covid-19 umrlo 13 ljudi, aprila, na višku pandemije, pa jih je umrlo po 800 na dan. V ponedeljek je bilo od 52.025 opravljenih testov pozitivnih le 594 oziroma odstotek. Hospitaliziranih je le še nekaj več kot 800 pacientov, na višku pandemije aprila pa jih je bilo po 18 tisoč na dan.

Ob obisku New Yorka morajo v izolacijo

New York je v torek skupaj z New Jerseyjem in Connecticutom razširil seznam zveznih držav po obisku katerih morajo ljudje v 14-dnevno samoizolacijo. Na seznamu je 15 držav - Alabama, Arkansas, Kalifornija, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Louisiana, Misisipi, Severna in Južna Karolina, Nevada, Tennessee, Teksas in Utah. Gre za zvezne države, v katerih okužbe najhitreje naraščajo, še poroča STA.