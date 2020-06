Drugi val na Hrvaškem ne pojenja: potrdili 52 novih okužb

Kot je sporočil štab civilne zaščite, so v zadnjem dnevu testirali 921 oseb. Skupno število potrjenih okužb na Hrvaškem je do danes 2.777, okrog štiri tisoč ljudi pa je v karanteni.

"Imeli smo nekaj dobrih tednov, nato pa je prišlo do večjega števila obolelih, ki so bili posledica uvoženih primerov in pa neupoštevanja ukrepov," je danes stanje zadnjih nekaj dni glede bolezni covid-19 komentiral epidemiolog Krunoslav Capak. Dodal je, da so razmere pod nadzorom.

Drugi val okužb s covid-19 se je na Hrvaškem začel 18. junija, od takrat pa so vsak dan zabeležili več kot 11 primerov dnevno. Največ 25. junija, ko so obravnavali 95 primerov. Današnji 52 novih primerov je peta najvišja številka v drugem valu.