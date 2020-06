V Sloveniji 15 novih okužb. V Mariboru okuženih 7 zdravnikov. #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so okužbo z novim koronavirusom včeraj potrdili pri 15 ljudeh. V bolnišnicah se zdravi osem ljudi, nihče na intenzivni negi. V Mariboru so okužbo potrdili tudi pri sedmih zdravnikih. Tiskovno konferenco bomo ob 11. uri v živo prenašali na Siol.net.

V Sloveniji so test včeraj opravili pri 1.085 ljudeh, okužbo z novim koronavirusom pa potrdili pri 15 osebah. Umrl ni nihče, skupno število umrlih tako ostaja pri 111.

Od kje prihajajo okuženi?

Po podatkih spletnega sledilnika Covid-19 okuženi prihajajo iz Ljubljane (5), tujine (2), Maribora (2), Kočevja (1), Slovenske Bistrice (1), Brezovice (1), Miklavža na Dravskem polju (1) in Ptuja (1).

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 29. 6. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 1085

- Št. pozitivnih: 15

- Št. hospitaliziranih: 8

- Št. oseb na intenzivni negi: 0

- Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 298

- Št. umrlih: 0@NIJZ_pr @MinZdravje pic.twitter.com/iTA2uAbc5F — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 30, 2020

V Mariboru pozitivnih že sedem zdravnikov

V Mariboru so do danes zjutraj potrdili okužbo z novim koronavirusom že pri sedmih zdravnikih enote nujne medicinske pomoči mariborskega zdravstvenega doma, ki deluje tudi v urgentnem centru UKC Maribor. Kot je povedal direktor kliničnega centra Vojko Flis, so v njihovi ustanovi že sprejeli vse potrebne ukrepe, piše STA.

Foto: STA Vseh stikov s prvotno tremi okuženimi zdravniki še niso našli, zato iz kliničnega centra pozivajo vse, ki so bili v nedeljo, 28. junija, v urgentnem centru, da bodo pozorni na svoje zdravstveno stanje. Če opazijo znake, podobne gripi, naj takoj pokličejo svojega osebnega zdravnika in se posvetujejo z njim, navaja STA.

Doslej so opravili testiranje na novi koronavirus pri že več kot 50 ljudeh, čez dan bodo nadaljevali testiranja. Med zdravstvenim osebjem UKC Maribor zaenkrat ni pozitivnih, je pa 14 oseb napotenih v osamitev, je pojasnil Flis.

Predvidevajo, da so se zdravniki okužili v Črni gori

Izvor okužbe še ni znan, po Flisovih besedah pa gre najverjetneje za vnos iz tujine, domnevno iz Črne gore. Omenjeni zdravniki so se namreč udeležili posveta v tej državi, na katerem so govorili o novem koronavirusu in soočanju z njim.

Mariborski urgentni center trenutno deluje normalno, bodo pa zaradi izpada zdravstvenega osebja po direktorjevih besedah najverjetneje težave pri nudenju nujne medicinske pomoči na terenu. V UKC Maribor so danes že začeli ponovno vzpostavljati enoto za bolnike s covidom-19, a zaenkrat še nimajo hospitaliziranih bolnikov s covidom-19. Med pozitivnimi sedmimi zdravniki eden kaže resne znake bolezni, ostali pa zaenkrat še ne, še poroča STA.