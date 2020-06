Direktor UKC Maribor: Dogaja se najhujše #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Mariboru so do danes zjutraj potrdili okužbo z novim koronavirusom že pri sedmih zdravnikih enote nujne medicinske pomoči mariborskega zdravstvenega doma Adolfa Drolca, ki deluje tudi v urgentnem centru UKC Maribor. Med pozitivnimi sedmimi zdravniki eden kaže resne znake bolezni, preostali pa za zdaj še ne. "Dogaja se najhujše," je povedal direktor kliničnega centra Vojko Flis.

Vseh stikov s prvotno tremi okuženimi zdravniki še niso našli, zato iz kliničnega centra pozivajo vse, ki so bili v nedeljo, 28. junija, v urgentnem centru, da bodo pozorni na svoje zdravstveno stanje. Če opazijo znake, podobne gripi, naj takoj pokličejo svojega osebnega zdravnika in se posvetujejo z njim, poroča STA.

"Situacija je bistveno bolj zapletena kot pri okužbah iz marca, saj so imeli okuženi več stikov, ki jih je težko najti. Dogaja se najhujše," je po pisanju Večera dejal direktor UKC Maribor Vojko Flis. V UKC že vzpostavljajo Covid oddelek.

Doslej so opravili testiranje na novi koronavirus pri že več kot 50 ljudeh, čez dan bodo nadaljevali testiranja. Med zdravstvenim osebjem UKC Maribor za zdaj ni pozitivnih, je pa 14 oseb napotenih v osamitev, je pojasnil Flis.

Virus vnesen iz Črne gore

Izvor okužbe še ni znan, po Flisovih besedah pa gre najverjetneje za vnos iz tujine, domnevno iz Črne gore. Omenjeni zdravniki so se namreč udeležili posveta v tej državi, na katerem so govorili o novem koronavirusu in soočanju z njim.

Mariborski urgentni center trenutno deluje normalno, bodo pa zaradi izpada zdravstvenega osebja po direktorjevih besedah najverjetneje težave pri nudenju nujne medicinske pomoči na terenu. V UKC Maribor so danes že začeli ponovno vzpostavljati enoto za bolnike s covid-19, a za zdaj še nimajo hospitaliziranih bolnikov s covid-19.