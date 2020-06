V BiH včeraj 128 okuženih, Hrvaška pa z njimi odpira mejo

V BiH so včeraj potrdili 128 primerov okužbe z novim koronavirusom. Največ okuženih je v Sarajevu (44) in Tuzli (35). V primerjavi z dnevom prej, ko so okužbo potrdili pri 108 ljudeh, se je število potrjenih okužb ponovno zvišalo. Zaradi poslabšanja razmer je od včeraj v državi tudi obvezno nošenje zaščitnih mask in ohranjanje medsebojne razdalje v zaprtih prostorih.

Slovenija je BiH uvrstila na rdeči seznam

Zaradi slabe epidemiološke slike je Slovenija BiH umestila na rdeči seznam, kar pomeni, da morajo potniki pri vstopu v Slovenijo v 14-dnevno karanteno. Na tem seznamu poleg BiH najdemo tudi Srbijo, Severno Makedonijo. Na tem seznamu najdemo države, kjer je bilo v zadnjih 14 dneh okoli 40 ali več primerov potrjenih okužb na sto tisoč prebivalcev.

Hrvaška napovedala odprte meje z BiH

Podoben ukrep je pred dnevi sprejela tudi Hrvaška. A je včeraj njen notranji minister Davor Božinović napovedal, da bodo najpozneje danes ukrep o 14-dnevni izolaciji vseh, ki na Hrvaško vstopijo iz BiH, odpravili. To pa je ponekod na Hrvaškem, pa tudi v Sloveniji, sprožilo strah pred novimi vnosi iz te države.

Foto: Reuters

Manj okužb – zaprta meja, več okužb – odprtja meja?

V BiH je bilo na dan, ko je Hrvaška sprejela obvezno karanteno za vse potnike iz te države, potrjenih 84 okužb. Tudi v dneh pred to odločitvijo število novih okužb ni preseglo sto na dan. V zadnjih dneh pa je število novih okužb precej naraslo, vsak dan več kot sto. V soboto so iz BiH poročali o 179 novih primerih, včeraj pa, kot že rečeno, o 108 okužbah, piše hrvaški portal Index. Kljub temu pa naj bi Hrvaška mejo z BiH danes odprla in odpravila obvezno karanteno pri vstopu v državo.

Napoved Hrvaške sprožila neodobravanje

Že napoved Hrvaške, da bo omejila vstop potnikov iz BiH, je v Sarajevu sprožila precej neodobravanja. Ministrica BiH za zunanje zadeve Bisera Turković je takrat napovedala recipročne ukrepe. Še posebej odmevno je bilo v zadnjih dneh dogajanje na mejnem prehodu Doljani, saj naj hrvaški mejni organi potnikom iz BiH ne bi dovolili vstopa za tranzit do obalnega mesta Neum.

Zakaj so volitve pomembne

Drugi pomemben dejavnik pri napovedi hrvaške vlade, da ponovno odpre mejo, pa so prihajajoče volitve. V nedeljo bodo namreč pri naših južnih sosedih potekale volitve v Sabor. V BiH namreč živi precej Hrvatov, ki imajo volilno pravico in so večinsko bolj naklonjeni vladajoči hrvaški HDZ. Ob tem pri Indexu navajajo tudi izjavo predsednika HDZ v BiH, ki je dejal, da nobena meja ne more ločiti hrvaškega prebivalstva in naroda na dve domovini. Ob tem pa se je zahvalil premierju Plenkoviću za hitro in racionalno odločitev.