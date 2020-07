EU odpira mejo za 15 epidemiološko varnih tretjih držav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

EU začne danes odpravljati pandemične omejitve na zunanji meji za petnajst tretjih držav, ki jih ocenjuje za epidemiološko varne. Med njimi so Japonska, Kanada, Črna gora, Srbija in pod pogojem potrditve vzajemnosti tudi Kitajska. Na seznamu, ki ga bodo osvežili vsaka dva tedna, za zdaj ni ZDA.

Seznam, ki so ga v torek potrdile članice unije, je sicer zgolj priporočilo, ki naj bi zagotovilo usklajeno ukrepanje, nujno za preprečitev ponovnega uvajanja nadzora znotraj schengna. To priporočilo ni pravno zavezujoče, končna odločitev o nadzoru na zunanjih mejah je v rokah posamezne države, navaja STA.

V skladu s sprejetim priporočilom naj bi članice unije danes začele odpravljati omejitve na zunanji meji za prebivalce Alžirije, Avstralije, Kanade, Gruzije, Japonske, Črne gore, Maroka, Nove Zelandije, Ruande, Srbije, Južne Koreje, Tajske, Tunizije in Urugvaja. Pod pogojem, da bo ukrepala vzajemno, je na seznamu tudi Kitajska.

EU je odločitev sprejela ob upoštevanju epidemioloških razmer in omejevalnih ukrepov v teh državah ter drugih gospodarskih in socialnih vidikov. Ključno epidemiološko merilo je, da mora biti število novih okužb na 100.000 prebivalcev v minulih 14 dneh blizu ali pod povprečjem EU. Referenca je 15. junij, ko je bilo povprečje 16 novih okužb na 100.000 prebivalcev, poroča STA.

Omejitev nebistvenih potovanj iz tretjih držav v unijo zaradi pandemije novega koronavirusa so voditelji članic unije podprli sredi marca, sprva za 30 dni, nato je bil ukrep večkrat podaljšan. Ukrep sedaj izvajajo vse članice EU razen Irske ter schengenske države Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Prav tako ga ne izvaja Združeno kraljestvo, so pa Britanci kljub brexitu v prehodnem obdobju še vedno obravnavani kot državljani EU, zato omejitve zanje ne veljajo, poroča STA.

Slovenija bo še naprej sama urejala epidemiološke meje

Notranji minister Aleš Hojs je v torek na novinarski konferenci, na kateri je sicer naznanil svoj odstop, glede omenjenega seznama dejal, da bo Slovenija dokumentu predložila posebno izjavo, v kateri bo opredelila, da si pridržuje pravico, da še naprej sama ureja svoje epidemiološke meje ter oblikuje rdeče, rumene in zelene sezname, poroča STA.

Slovenski NIJZ namerava po besedah vladnega govorca Jelka Kacina ostati pri merilu deset novih okužb na 100.000 prebivalcev, saj da Slovenija "svojih standardov ne bo spuščala in prilagajala". Na evropskem seznamu epidemiološko varnih tretjih držav sta tudi Srbija in Črna gora, ki sta na slovenskem rdečem oziroma rumenem seznamu, še piše STA.