Planet 18: Črn dan za Srbijo. Umrlo rekordno število ljudi. #vŽivo

V zadnjem dnevu so v Srbiji po številu umrlih zabeležili nov rekord, saj je za posledicami koronavirusne bolezni umrlo kar 11 ljudi. Skupno število smrtnih žrtev od začetka epidemije se je povzpelo na 298, so sporočili s srbskega ministrstva za zdravje.

V Srbiji so v zadnjih 24 urah so ob 8.102 opravljenih testih okužbo potrdili v 309 primerih, aktivno obolelih je 2.142. Od začetka epidemije do zdaj so potrdili 15.504 okužbe ob 426.981 opravljenih testiranj. Sicer pa se razmere v tej balkanski državi vztrajno slabšajo.

Potem ko so v sredo zabeležili rekordno število novih primerov okužb, je v zadnjem dnevu padel še en žalosten rekord, saj je umrlo 11 ljudi, kar je največ po 14. aprilu, ko so zabeležili devet smrti. Kot poročajo srbski mediji, so trije oboleli umrli v Nišu, v Novem Pazarju, kjer so razmere še posebej skrb zbujajoče, je umrlo pet ljudi, ena oseba je umrla v Vranju.

Največ okužb v prestolnici

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer je vlada ob uvedbi izrednih ukrepov v petih mestih – Kragujevcu, Novem Pazarju, Tutinu, Ivanjici in Vranju – izredne ukrepe danes uvedla tudi v prestolnici Beograd. Srbski predsednik Aleksandar Vučič je včeraj napovedal, da bodo v prihodnjih dveh tednih med 23. in 6. uro zjutraj zaprti vsi gostinski obrati in nočni klubi, zaprti pa bodo tudi vsi študentski domovi v Beogradu. V zaprtih javnih prostorih je prepovedano zbiranje za več kot 100 ljudi, na odprtih javnih prostorih pa je številka omejena na 500.

Foto: Reuters

Od ponedeljka napovedujejo tudi kazni za vse, ki pri uporabi javnega prevoza in obisku nakupovalnih središč ne bodo nosili zaščitnih mask. Višina kazni bo med 40 in 50 evri. Če ti ukrepi ne bodo dali spodbudnejših rezultatov, bo Vučić, kot je napovedal, šel še korak naprej, saj ne izključuje možnosti zapiranja srbske prestolnice.

Beograd sicer velja za največje žarišče okužb v tej državi, saj kar 82,2 odstotka okuženih s koronavirusom prihaja iz Beograda, kjer živi 22,7 odstotka vseh prebivalcev Srbije, piše stran N1.

V Makedoniji 165 novih primerov, v Bosni 173

V Severni Makedoniji so v zadnjem dnevu potrdili še 165 novih primerov okužbe, umrlo je še sedem bolnikov, je sporočil minister za zdravje Venko Filipče. Največ novih okužb so znova potrdili v prestolnici Skopje, in sicer 71, sledi Tetovo z 20 okužbami. Doslej so v državi potrdili 6.787 primerov okužbe, umrlo pa je 328 bolnikov, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

V Bosni in Hercegovini so v zadnjem dnevu poročali o 173 novih primerih okužbe, od tega 94 na območju Federacije BiH, od tega 49 v Sarajevu. Zaradi bolezni covid-19 sta umrla še dva bolnika. V državi je doslej zaradi nove koronavirusne bolezni umrlo 191 ljudi, potrdili pa so 4.961 okužb, poroča STA.