Zdravniki opozarjajo, da umirajo celotne družine. Vučić zapira Beograd?

Tudi v Srbiji epidemije novega koronavirusa še zdaleč ni konec. Novi Pazar se v središču viharja novega virusa bojuje s številnimi težavami, med drugim s hudim porastom obolelih, prenapolnjenimi bolnišnicami in primanjkljajem zdravstvenega osebja. Na meji s Črno goro boj z virusom bije mesto Tutin, ki pa na pomoč države ne more računati. V srbskih medijih se medtem pojavljajo neuradne informacije, da bi že nocoj lahko prišlo do zaprtja Beograda.

Zdravstveni dom v Novem Pazarju dnevno dobi enako število novih pacientov s simptomi covid-19, kot je največja zmogljivost postelj v bolnišnici (200), četrtino novih pacientov na dnevni ravni pa je treba hospitalizirati. Da je situacija resna, opozarja tudi direktor zdravstvenega doma Ervin Ćorović, ki je za Vijesti.ba povedal: ''Dobesedno polovica kadra je zbolela v drugem valu epidemije.''

Luknjo v Novem Pazarju krpa kader iz kliničnega centra v Kragujevcu in splošne bolnišnice v Kraljevu, pričakujejo pa tudi pomoč iz Bosne in Hercegovine. Težav s pomanjkanjem prostora so se lotili tako, da so celotno bolnišnico, razen porodnišnice in kirurgije, spremenili v covid-oddelek za zdravljenje obolelih z novim koronavirusom. Na ta način so sprostili dodatnih 150 postelj, ki pa so le kaplja v morje trenutne situacije.

Zdravstveni delavci opozarjajo: za virusom umirajo celotne družine

Hrvaški Jutranji list poroča tudi o negotovih razmerah v mestu Tutin, kjer so očitno naleteli na gluha ušesa srbske vlade. Vodja nujne pomoči tamkajšnjega zdravstvenega doma Mirzeta Dizdarević opozarja, da za virusom umirajo celotne družine: ''Preminuli so trije člani družine Suljović, mati, oče in hči, sinova sta v kritičnem stanju.

Zaradi vse večjega števila okuženih s hujšimi simptomi bolezni covid-19 paciente pošiljajo v Novi Pazar, kar še dodatno otežuje delo tam že tako preobremenjenim zdravnikom in medicinskim sestram. Ta začarani krog ob tem otežuje tudi pomanjkanje osebja tutinskega zdravstvenega doma: ''Problem je že transport pacientov do Novega Pazarja, saj so večino časa vozila nujne medicinske pomoči na terenu,'' dodaja Dizdarevićeva.

Ljudje umirajo vsak dan, v Tutinu, Novem Pazarju ali na poti tja, eden večjih problemov pa so okuženi, ki predolgo čakajo, da obvestijo zdravnike, simptomi pa se jim zaradi tega razvijejo bolj, kot bi se v nadzorovanih okoliščinah. "Nimamo niti moči niti kadra niti vozil niti šoferjev. Samo v eni izmeni pregledamo po 200 ljudi. Primerne opreme je že zdavnaj zmanjkalo. Predvčerajšnjim so nam donirali 110 kombinezonov, jutri nam jih bo spet zmanjkalo," je zaskrbljena Dizdarevićeva.

Žvižgi za srbsko premierko in zdravstvenega ministra

Ker je po mnenju številnih zdravstvenih delavcev srbska vlada obrnila hrbet osebju, je del medicinskega osebja ob obisku srbskega ministra za zdravje Zlatibora Lončarja in predsednice vlade Ani Brnabić v Novem Pazarju ravnal enako.

Meščani so ob njunem obisku med drugim protestno skandirali: ''Lopovi, kje ste bili do zdaj?'' Brnabićeva je v odzivu na proteste dejala, da so v Novi Pazar prišli protestirat politični aktivisti. Potem ko je to povedala, so jo ljudje izžvižgali, poroča Radio Svobodna Evropa. Ko je spregovoril Lončar, so protestniki vzklikali: "Odstop! Odstop!"