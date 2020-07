V ZDA so od začetka epidemije novega koronavirusa do danes zabeležili že skoraj 2,7 milijona okužb, umrlo pa je 128 tisoč bolnikov, kar je dvakrat več kot v Braziliji, ki je druga najbolj prizadeta država zaradi novega koronavirusa na svetu.

Črne napovedi za ZDA

Direktor ameriškega nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je v kongresu opozoril, da bi lahko neupoštevanje ukrepov, kot sta neustrezna fizična distanca in nenošenje mask, pripeljalo do črnega scenarija. Fauci je dejal, da ne bo presenečen, če bo v prihodnje v ZDA potrjenih do 100 tisoč okužb na dan.

Število mrtvih v ZDA veliko višje?

Raziskovalci z univerze Yale pa so dejali, da je mogoče, da je število smrtnih primerov zaradi novega koronavirusa močno podcenjeno in da je število mrtvih v ZDA kar 28 odstotkov višje od uradnih številk. Po podatkih skupine raziskovalcev je v ZDA marca, aprila in maja umrlo 781 tisoč ljudi, kar je 122.300 več od povprečja za to obdobje. Po uradnih podatkih ameriških oblasti pa je zaradi covid-19 v tem času v ZDA umrlo 95 tisoč ljudi. Podatki se po zveznih državah močno razlikujejo. Po njihovem mnenju pa lahko vsaj del smrti pripišemo tudi sekundarnim efektom zaradi uvedbe strogih ukrepov in karantene.

Velik preobrat pri Trumpu

Kljub opozorilom, da lahko nošenje zaščitnih mask zmanjša širjenje virusa, pa se je ameriški predsednik Donald Trum temu dolgo upiral. Predsedniku pa so sledili tudi številni njegovi podporniki, ki so nošenje mask zavračali. A v včerajšnjem intervjuju za ameriško televizijo Fox News je Trump dejal, da je za maske. Kot je povedal, bi jo absolutno nosil, če bi bil v gneči, piše BBC.

Foto: Getty Images

V Teksasu po šest tisoč okužb na dan, bolnišnice se hitro polnijo

Med ameriškimi zveznimi državami, kjer beležijo največji porast okužb, je tudi Teksas. Tam po pisanju BBC beležijo enega bolj dramatičnih povišanj novih primerov v ZDA. Vsak dan okužbo z novim koronavirusom potrdijo pri okoli šest tisoč ljudeh, bolnišnice v državi pa se hitro polnijo. Le nekaj tednov nazaj se je zdelo, da se je Teksas najhujšemu izognil, v državi pa so že sproščali ukrepe, ki so jih sprejeli za zajezitev virusa.