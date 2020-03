Na zabavi je bilo 24 ljudi. 21 se jih je okužilo. #izpoved

V Sloveniji imamo po zadnjih podatkih več kot 200 okuženih z novim koronavirusom covid-19. Strokovnjaki so si enotni, da je ta številka verjetno veliko večja, od 5- do 10-krat, a nekateri ljudje ob okužbi nimajo značilnih simptomov ali pa so ti zelo blagi, so pa kljub temu raznašalci virusa.

Okužili so se med druženjem, ko niso veljali še nobeni ukrepi

Na Facebook strani študentov Fakultete za farmacijo so delili zgodbo ene od okuženih pri nas. Kot je zapisala, je pred tednom dni, ob posebni priložnosti, na obisk povabila prijatelje. Na ta dan v Sloveniji niso bili v veljavi še nobeni ukrepi, ki bi omejevali druženje, še zmeraj so bile dovoljene tudi vse javne prireditve. Dan pozneje je v veljavo stopil ukrep, ki je prepovedal javne prireditve z več kot 500 udeleženci.

Nihče od njih ni kašljal ali imel drugih znakov okužbe

"Vseeno sva s fantom zaradi strahu pred širitvijo koronavirusa (ker imamo v bližini ljudi, za katere se bojimo, da bi jih virus lahko hujše prizadel), vsakega ob prihodu v stanovanje prosila, da si razkuži roke. Druženje je bilo zelo mirno, sedeli smo, vsak je pil iz svojega kozarca in smo se pogovarjali. Razdalja med nami je bila manj kot 1,5 metra, vendar se drug drugega nismo dotikali. Zaradi vsesplošnega preplaha so bili nekateri posebej pozorni na to, če kdo izraža kakršnekoli simptome okužbe s Covid-19, ampak po spominu vseh udeležencev druženja nihče ni kašljal, kihal ali kazal kakršnihkoli drugih znakov," je zapisala.



Okužili so se skoraj vsi na zabavi

Kot nadaljuje v svojem zapisu, se je v nedeljo enemu od gostov poslabšalo počutje in v ponedeljek so ga testirali na koronavirus, ki je okužbo potrdil. O tem so nemudoma obvestili vse udeležence zabave in odšli domov v samoizolacijo. Skoraj vsi so se še vedno počutili dobro in niso imeli nobenih simptomov. "Postopoma so se pri večini razvili določeni simptomi. Testiranja so pokazala, da smo se s koronavirusom okužili skoraj vsi (21 od 24 testiranih). Okužene so bile tudi osebe, ki niso imele nikakršnega kontakta z osebo, ki je bila že v petek okužena, bile so le v istem prostoru."

Kot pripoveduje, v večeru niso odprli oken in prezračili prostora, kar je verjetno pripomoglo k širjenju okužbe. Negativno so bile testirane le tri osebe, ki so na zabavo prišle bodisi kasneje ali odšle bolj zgodaj, torej so bile manj časa v istem prostoru z okuženim. Ob tem poudarja, da v petek njihov prijatelj ni kazal nobenih znakov okužbe, a je kljub temu z virusom okužil 21 oseb. Okužile so se osebe, ki niso bile v bližini okuženega, so bile pa več ur z okuženim v istem prostoru.

Tudi če mislite, da ste zdravi, in tudi če mislite, da koronavirus za vas ni nevaren, ostanite doma, poziva okužena. Foto: Reuters

Imajo vročino, kašljajo, nekateri pa niso zboleli

"Trenutno se vsi, ki smo bili v petek prisotni na zabavi, počutimo v redu, nekateri imamo vročino in/ali kašljamo, nekateri ne kažejo nobenih znakov. Mi smo ukrepali takoj! Izolirali smo se vsi, tudi tisti brez znakov. Zaradi hitrega ukrepanja naprej nismo okužili skoraj nikogar, zaenkrat je bila okužba potrjena le pri dveh bližnjih osebah od ene od udeleženk petkove zabave," je zapisala in dodala, da če bi čakali in se ne bi izolirali, bi bila situacija gotovo veliko slabša.

Virus lahko nevede širimo naprej

Vse ljudi zato prosi, da ostanejo doma, tudi, "če mislite, da ste zdravi in tudi, če mislite, da koronavirus za vas ni nevaren". "Od ene osebe se jih nevede lahko okuži 5, 10, 100 ... Mi smo imeli srečo, da smo relativno hitro izvedeli, da je eden od naših prijateljev okužen, kar nam je omogočilo, da smo hitro ukrepali. Vedno pa te možnosti ni, saj velikokrat ne vemo, da smo potencialno okuženi in nevede virus širimo naprej. Zato se obnašajmo, kot da smo okuženi vsi in ostanimo doma, če je to le mogoče," poziva avtorica zgodbe.

