Še višje številke kot včeraj: novih okužb skoraj 40

Od začetka epidemije do danes smo v Sloveniji skupaj potrdili 2.369 primere okužbe ob opravljenih 141.879 testih, navaja sledilnik za covid-19. Trenutno aktivno okuženih je 213 ljudi v državi. Število hospitaliziranih oseb je 18, od tega so trije bolniki na intenzivni negi.

Nove okužbe so včeraj potrdili v 24 občinah, največ, enajst, v Ljubljani. Po dva primera okužbe so potrdili v občinah Kamnik, Novo Mesto in Brezovica. Po eno okužbo so potrdili v občinah Celje, Kranj, Grosuplje, Hrastnik, Ribnica, Prevalje, Rogaška Slatina, Rogatec, Šetnjur, Maribor, Šenčur, Žalec, Ajdovščina, Braslovče, Gornja Radgona, Komenda, Muta, Sevnica in Vojnik. En primer prihaja iz tujine.

Po podatkih sledilnika za covid-19 je med potrjenimi na novo okuženimi kar 20 takšnih, ki prihajajo iz starostne skupine od 15 do 34 let, enajst primerov so potrdili v starostni skupini od 35 do 54 let, tri primere v starostni skupini od 55 do 74 let ter dva primera v starostni skupini od 75 do 85+ let. En primer je bil okužbe je bil odkrit tudi v najmlajši starostni skupini od 5 do 14 let.