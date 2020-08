Na Hrvaškem bodo zaradi velikega porasta okužb z novim koronavirusom uvedli strožje ukrepe. Kot je povedal hrvaški notranji minister in načelnik nacionalnega štaba civilne zaščite Davor Božinović, bodo lahko vsi lokali in nočni klubi obratovali le še do polnoči.

Kot je za hrvaško televizijo RTL povedal Božinović, bo odločba v veljavo stopila z jutrišnjim dnem. "Mislim, da današnja številka govori sama zase, zato smo se odločili za to potezo," je povedal. Dodal je, da so skušali uravnotežiti kakovost življenja in zdravstveno varstvo, a so se pri današnjih številkah odločili za tak korak.

Danes rekordno število novih okužb

Na Hrvaškem so sicer danes okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 180 ljudeh, kar je največ od začetka epidemije. 115 bolnikov je hospitaliziranih, od tega jih je deset na respiratorju. Največ okužb je med mladimi, njihova povprečna starost je 31 let. Kot je povedal minister, so to mladi, ki se družijo v klubih in lokalih.

Od 33 uvoženih primerov jih je kar 27 iz Hrvaške

Tudi v Sloveniji je med potrjenimi okužbami v zadnjem tednu več kot dvakrat toliko uvoženih primerov kot pa lokalnih prenosov. Od 33 uvoženih primerov jih je kar 27 iz Hrvaške, številni okuženi pa pri tem navajajo druženja na zabavah na plaži, je danes povedala Marta Grgič Vitek iz Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Ne pričakuje, da bo Hrvaška na rdečem seznamu

Božinović sicer ne pričakuje, da bo Slovenija Hrvaško umestila na rdeči seznam. To bi pomenilo, da bi morali ob prečkanju hrvaško-slovenske meje slovenski turisti v 14-dnevno karanteno.

Kot je povedal hrvaški minister, Slovenci dobro vedo, da je več kot polovica Hrvaške na zelenem seznamu brez večje nevarnosti širjenja novega koronavirusa. Ugodno epidemiološko sliko imajo tudi nekatere županije ob morju. "Slovenci pozdravljajo naš ukrep. Vsaj za zdaj ni pričakovati novih omejitev," je dodal.