Lokalni podatki: Na Hrvaškem še drugi dan čez sto okužb

Po neuradnih podatkih so na Hrvaškem v 24 urah znova potrdili prek 100 okužb z novim koronavirusom. Največ okužb prihaja iz Splitsko-dalmatinske županije in prestolnice Zagreb. Ena oseba je za posledicami bolezni covid-19 umrla.

Po zadnjih, sicer še neuradnih podatkih, so v zadnjih 24 urah 41 okužb potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji. V Splitu je za posledicami koronavirusne bolezni umrla 81-letnica, ki pa je imela ob okužbi že prej diagnosticirane kronične bolezni. 628 oseb je v samoizolaciji. V tej županiji imajo tudi 16 hospitalizacij, ena oseba je priklopljena na ventilator, poroča stran Index.hr.

Tudi Zagrebu so našteli 41 novih okužb, od tega gre za 11 stikov s prej potrjenimi primeri, 24 novoobolelih pa se je najverjetneje okužilo na dopustu. Do danes so na Hrvaškem opravili 132.292 testov, od tega 1604 v zadnjih 24 urah. Skupno imajo v tej državi trenutno 686 aktivnih primerov.

Potrjeni primeri po županijah:



Splitsko-dalmatinska županija: 41 okužb

Mesto Zagreb: 41 okužb

Osječko-baranjska županija: 12 okužb

Vukovarsko-srijemska županija: devet okužb

Zadarska županija: osem okužb

Varaždinska županija: tri okužbe

Primorsko-goranska županija: dve okužbi

Istarska županija: ena okužba



Uradni podatki za zadnjih 24 ur bodo znani predvidoma ob 14. uri.