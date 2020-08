Potrdili 17 novih okužb, vrača se Kacin

V Sloveniji so v ponedeljek potrdili 17 novih okužb z novim koronavirusom, ena oseba pa je umrla. Vlada bo sicer prvič v avgustu znova imela novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede bolezni covid-19. Po nekajtedenski odsotnosti se na mesto vladnega govorca vrača tudi Jelko Kacin. Ob njem bo na tiskovni konferenci ob 11. uri govorila tudi Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

Vladni govorec Jelko Kacin je bil v zadnjih tednih na dopustu, njegovo vlogo pa je opravljala namestnica Špela Horjak. Danes se Kacin vrača na svoj položaj, saj bo vodil novinarsko konferenco ob 11. uri, kjer bo tema aktualno stanje glede bolezni covid-19.

Trenutno je hospitaliziranih 23 oseb, od tega sta dve osebi na intenzivni negi. V Sloveniji so sicer v nedeljo potrdili šest novih primerov, skupno pa so do zdaj potrdili 2.272 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 129 bolnikov s covid-19. V ponedeljek so opravili 1.058 testiranj.

Največ novih primerov so po podakih Sledilnika covid-19 potrdili v Ljubljani in sicer sedem, v desetih občinah pa po eno okužbo.