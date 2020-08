Hrvati v pričakovanju številk, Slovenci še raje k njim kot lani

Hrvaški lokalni štabi civilne zaščite sporočajo številke o potrjenih okužbah v zadnjih 24 urah. Po do zdaj zbranih podatkih so potrdili 34 novih primerov okužbe. Uradni podatki bodo znani ob 14. uri.

V nedeljo so na Hrvaškem potrdili 61 novih okužb, v soboto pa 77. Število dnevno potrjenih okužb v zadnjih tednih na Hrvaškem močno skače, vendar ni blizu kritične meje, po kateri se je Slovenija odločala uvrščati države na t. i. rdeči seznam. Hrvaško Slovenija trenutno uvršča na oranžni seznam, kar pomeni, da se lahko slovenski državljani v domovino iz Hrvaške vrnejo, ne da bi jim bilo treba v 14-dnevno karanteno.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) za preračunavanje varnih držav uporablja formulo, po kateri gleda število okuženih na 100 tisoč prebivalcev neke države v zadnjih 14 dneh. Mejo za rdeči seznam je postavila pri 40 okužbah na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh, odločitev o uvrstitvi države na določeni seznam pa sprejme vlada.

Hrvaška se trenutno giblje okrog številke 18, največ primerov okužbe pa je povezanih z nočnimi zabavami.

V avgustu 10 odstotkov več Slovencev kot lani

Foto: Pixabay Na Hrvaškem so imeli v prvih devetih dneh avgusta več kot milijon turističnih obiskov in 7,2 milijona prenočitev, kar je približno 70 odstotkov turističnih rezultatov iz istega obdobja lani, so danes sporočili iz hrvaške turistične skupnosti (Htz). V začetku avgusta je bilo na Hrvaškem za deset odstotkov več Slovencev kot v istem obdobju lani, poroča STA.

Med 1. in 9. avgustom je bilo na Hrvaškem največ nemških obiskov. Prihod 225 tisoč Nemcev pomeni tudi šestodstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Sledijo hrvaški turisti, ki jih je bilo 178 tisoč ali 18 odstotkov več. Na tretjem mestu so Slovenci, ki jih je bilo 133 tisoč.

Največ turistov imajo na Hrvaškem v Rovinju, Poreču, Medulinu, Crikvenici, Umagu, Splitu, Dubrovniku, Zadru, Pulju in Novalji na Pagu, so dodali. Največ prenočitev je bilo v Istri in na Kvarnerju, in sicer 3,1 milijona prenočitev v prvih devetih dneh avgusta.