V nedeljo potrdili šest novih okužb, ena oseba umrla

V nedeljo so v Sloveniji potrdili šest novih okužb, opravili pa so 332 testiranj. Ena oseba je umrla. V Sloveniji so doslej potrdili 2255 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 128 bolnikov s covid-19.