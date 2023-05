IJS išče moške, ki bi za 12 tisoč evrov 60 dni ležali v postelji

Na družbenih omrežjih je zaokrožil oglas, v katerem Institut Jožef Stefan (IJS) išče moške za fiziološke raziskave in 60-dnevno ležanje v postelji za 12 tisoč evrov. Gre za raziskavo, s katero bodo primerjali različne vadbene strategije, ki bi lahko preprečile izgubo mišične in kostne mase ter spremembe v srčno-žilnem sistemu astronavtov.

Kot so pojasnili na IJS, so, potem ko je na družbenih omrežjih zaokrožil oglas za sodelovanje v raziskavi, prejeli ogromno prijav, in sicer samo v ponedeljek 30. V oglasu je sicer pisalo, da iščejo moške, stare od 18 do 45 let, ki so lažji od 95 kilogramov in dobrega zdravja, za fiziološke raziskave in 60-dnevno ležanje v postelji v obdobju od septembra do decembra za plačilo 12 tisoč evrov bruto.

Gre za tako imenovane bed rest raziskave, ki jih IJS izvaja od leta 2001, do danes pa jih je izvedel štirinajstkrat. Tokratna raziskava poteka v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), njen namen pa je spremljati in ovrednotiti z vadbo simulirano zemeljsko težnost v siceršnji vesoljski breztežnosti.

V raziskavi z naslovom Učinek vibracijske vadbe med hipoksično neaktivnostjo bodo primerjali in ovrednotili različne vadbene strategije za življenje v vesoljskih plovilih, s čimer bi lahko preprečili izgubo mišične in kostne mase ter spremembe v srčno-žilnem sistemu astronavtov, kar so ključne težave astronavtov. V dosedanjih raziskavah se je že izkazalo, da je vadba ena najboljših metod, ki lahko prepreči te spremembe, zdaj pa raziskovalce zanima še bolj natančno, kakšna vadba je optimalna. Rezultati raziskav pa ne bodo v pomoč le astronavtom, temveč tudi pri reševanju zdravstvenih vprašanj na Zemlji, so zapisali na IJS.

Iščejo le moške, stare 18–45 let

"Tokrat iščemo le moške, stare od 18 do 45 let, glede njihovega zdravstvenega stanja pa bodo odločali zdravniki. Vključitveni in izključitveni dejavniki so že znani in jih je določila strokovna komisija pri ESA, tako da bodo preiskovanci podobni v vseh treh laboratorijih," je povedal vodja raziskav Igor Mekjavić iz Laboratorija za vesoljsko fiziologijo IJS v Planici.

Kot so pojasnili na IJS, bodo raziskavo vsem zainteresiranim predstavili večkrat in zelo natančno. Izbranci bodo prišli v Planico dva tedna pred začetkom raziskave ter sodelovali pri različnih poskusih, da raziskovalci spoznajo delovanje njihovih mišic in srčno-žilnega sistema. Raziskava, ki bo vključevala neaktivnost v kombinaciji s hipoksijo, bo trajala 60 dni, po tem času pa bodo vse poskuse ponovili. Testiranja bodo torej potekala dvakrat po 15 dni, raziskave pa 60 dni, skupno torej 90 dni njihovega sodelovanja.

Delavnik preiskovancev bo trajal 24 ur na dan

"Delavnik preiskovancev ne bo trajal osem ur na dan, ampak 24 ur na dan, zato je seveda prav, da dobijo povrnjene stroške za 24 ur na dan. Tako kot večina projektov je tudi to projekt ESA, ki izvedbo projekta financira. Med samim poskusom in po koncu bodo preiskovanci deležni fizioterapije in rehabilitacije, potem pa bomo uredili tudi sodelovanje z vodeno vadbo in jih spremljali še na vsakih par mesecev do trenutka, ko se bodo vrnili nazaj na izhodiščno stanje. Takšna so tudi pričakovanja ESA, da preiskovance spremljamo še dve leti po koncu raziskav," je dodal Mekjavić.

Trije laboratoriji po Evropi že več let raziskujejo to problematiko. V Nemčiji (DLR) so pred dvema letoma končali raziskavo, kjer so bili preiskovanci izpostavljeni umetni težnosti, kar pomeni, da so se vrteli na centrifugi pol ure na dan, vendar želenih učinkov raziskovalci niso potrdili. Trenutno poteka poskus v Franciji (Inštitut Medes), kjer preiskovanci, medtem ko so na centrifugi, tudi kolesarijo. Rezultati še niso znani, saj se bo poskus končal julija. V Laboratoriju za vesoljsko fiziologijo IJS v Planici pa imajo slovenski raziskovalci dodatno nalogo, da s centrifugiranjem ustvarijo zemeljsko težnost, tej pa dodajo še vibracijsko vadbo, ki stimulira mišice in kosti, preiskovanci pa ob tem izvajajo še počepe.

"Sliši se enostavno, ampak ni, ker je iz vseh spoznanj treba šele razviti vadbeno strategijo, ki bi bila uporabna v vesolju," je razložil Mekjavić. "Naše preiskovance bomo razvrstili v tri skupine. Ena skupina bo samo ležala, druga skupina bo vadila na centrifugi, tretja skupina pa bo vadila brez umetne težnosti, enako kot na centrifugi, vendar leže in na napravi, ki smo jo razvili v Sloveniji prav za ta namen," je pojasnil. Protokol njihove raziskave, ki ga mora odobriti še komisija za medicinsko etiko pri ministrstvu za zdravje, je sicer enak protokolu v Franciji in v Nemčiji, zato bodo lahko primerjali rezultate treh inštitutov o učinkih različnih vadbenih strategij.