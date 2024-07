Matjaž Humar z Instituta Jožef Stefan je po projektu ERC za začetek samostojne raziskovalne poti leta 2019 pridobil še projekt ERC za potrditev koncepta raziskav s področja bioloških laserjev. Cilj novega projekta EdibleLasers je izdelava laserjev le iz užitnih materialov in njihova uporaba za senzorje v hrani, zdravilih in drugih izdelkih.

Področje raziskovanja užitnih laserjev je skoraj neobstoječe in zato ponuja ogromno možnosti, so zapisali na Institutu Jožef Stefan (IJS). Matjaž Humar iz Laboratorija za biološko in mehko fotoniko Odseka za fiziko trdne snovi IJS bo v novem projektu tako skušal narediti laserje iz užitnih snovi in preizkusil njihovo delovanje v hrani.

Laserji bodo omogočali natančno merjenje lastnosti hrane

Kot so navedli na IJS, bodo takšni laserji omogočali zelo natančno merjenje lastnosti hrane in tako pripomogli k njeni kvaliteti in varnosti. "Zaradi svoje majhnosti ne bodo spremenili lastnosti hrane, ker bodo narejeni iz hrane same, pa bodo lahko hitreje zaznali spremembe v svežini," so poudarili.

Užitni laserji odpirajo tudi možnost širše uporabe. Uporabili jih bodo lahko kot senzorje za medicinske namene, v snoveh in izdelkih za kmetijstvo, industrijo in trajnostni monitoring okolja ter pitne vode. Na ta način bodo laserji pomembno vplivali na kakovost naših življenj, so še izpostavili na IJS.

Humar je laser vgradil tudi v živo celico

Matjaž Humar bo s svojo raziskovalno skupino sicer prihodnje leto končal raziskovalni projekt ERC Cell-Lasers, v katerem razvija biološke laserje za proučevanje procesov znotraj celic in bioloških organizmov. S tem je postal sedmi nosilec raziskovalnega projekta ERC v Sloveniji, ki je pridobil tudi dodatno podporo za razvoj inovativnih potencialov svojih raziskav, in obenem tretji na IJS.

Humar je že pred časom kot prvi tudi uspešno vgradil laser v živo celico in pokazal, da maščobne celice, prisotne v našem telesu, že same po sebi vsebujejo laserje. V začetku letošnjega leta je skupaj z Zalo Korenjak ustvaril laser s pomočjo milnega mehurčka, pred kratkim pa s sodelavci z IJS in raziskovalci Instituta Max Planck prvič uspešno zasnoval tudi prepletene fotone oz. kvantno svetlobo v tekočih kristalih, kakršne sicer najdemo v televizijskih zaslonih. V letu 2022 je prejel Blinčevo nagrado za fizike na začetku kariere.