Prejemnik mednarodne nagrade tudi slovenski zdravnik #foto

V Narodni galeriji v Ljubljani so sinoči razglasili devet dobitnikov mednarodne nagrade medis, ki jo že deset let podeljujejo za raziskave na področju medicine in farmacije. Med njimi je tudi slovenski predstavnik iz UKC Ljubljana Jure Urbančič. Njegov znanstvenoraziskovalni prispevek je bil najboljši na področju pulmologije in alergologije.

V natečaju že deseto leto nagrajujejo izjemne raziskovalne dosežke zdravnikov in farmacevtov iz devetih držav srednje in jugovzhodne Evrope. Jure Urbančič je mednarodno nagrado medis (International Medis Awards for Medical Research) prejel za članek, objavljen v ugledni znanstveni reviji International Journal of Molecular Sciences.

V članku z naslovom Transcriptomic Differentiation of Phenotypes in Chronic Rhinosinusitis and Its Implications for Understanding the Underlying Mechanisms je avtor pokazal nove vpoglede v molekularno strukturo kroničnega rinosinusitisa, vnetja nosne sluznice in sinusov, za katero po besedah Urbančiča zboli okoli deset odstotkov oseb. Kot je pojasnil ob robu slovesnosti, so klinični znaki podobni drugim boleznim, vendar pa ravno pri kroničnem rinosinusitisu še ni smiselnega načina zdravljenja, s katerim bi bolezen ozdravili dokončno.

V sklopu raziskave je njegova raziskovalna skupina analizirala genetski material oz. proteine, ki nastanejo v celicah bolnikov, in jih primerjala z zdravimi osebami in tistimi, ki so imeli drugo obliko bolezni. "Namen raziskave je bil torej ugotoviti, kaj se dogaja pri tej bolezni, najti prave poti, na katere lahko z obstoječimi zdravili ali tistimi, ki šele prihajajo na trg, vplivamo na bolezni oz. te bolnike zdravimo," je dejal.

Nagrado je prejelo še osem tujih raziskovalcev

Poleg Urbančiča je nagrado prejelo še osem drugih, tujih raziskovalcev z različnih področij medicine in farmacije. Med letošnjimi finalisti sta bila še dva slovenska raziskovalca, in sicer Lea Knez z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik s člankom s področja farmacije in Luka Roškar iz Splošne bolnišnice Murska Sobota s člankom s področja ginekologije.

Predsednik mednarodne strokovne komisije Borut Štrukelj je ob podelitvi nagrad dejal, da vsako leto pregledujejo vrhunska prijavljena znanstvena dela. Vsem avtorjem je čestital za njihove objave v najuglednejših znanstvenih revijah.

Ustanovitelj nagrad in družbe Medis Tone Strnad je še posebej pohvalil požrtvovalnost zdravnikov in farmacevtov, ki ob vsakodnevnem delu z bolniki velik del svojega prostega časa namenijo raziskovanju za izboljšanje metod zdravljenja. "V desetletju so nagrade prerasle v cenjeno strokovno referenco v medicinskih in farmacevtskih krogih," je dejal.

Strnad Cestarjeva: Poslanstvo družbe je izboljšati kakovost bolnikov

Po besedah direktorice družbe Medis Maje Strnad Cestar je poslanstvo družbe "izboljšati kakovost življenja bolnikov v naši regiji in zagotoviti dostopnost do ustreznih terapij vsem, ki jih potrebujejo, ne glede na to, od kod ti bolniki prihajajo". "S podporo tem nagradam krepimo optimizem na področju medicine in farmacije, spodbujamo zaupanje v znanost in razvoj in s tem prispevamo k ustvarjanju boljšega jutri za vse nas," je dejala.

Natečaj je leta 2014 ustanovilo slovensko farmacevtsko podjetje Medis, ki je tudi danes njegov glavni pokrovitelj. Prijavljena znanstvenoraziskovalna dela ocenjuje neodvisna mednarodna strokovna komisija desetih članov iz sedmih držav, ki izbere nominirance, finaliste in zmagovalce za posamezno področje.