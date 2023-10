Kdo bo tokrat med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

Zdravniki in farmacevti, ki ob svoji redni klinični praksi opravljajo tudi raziskovalno delo, se lahko že desetič potegujejo za ugledne mednarodne nagrade International Medis Awards for Medical Research. Raziskovalci iz devetih držav srednje in jugovzhodne Evrope se na natečaj lahko prijavijo do 2. novembra 2023. Izstopajoče znanstvenoraziskovalne dosežke na devetih področjih nagrajuje neodvisna mednarodna komisija uglednih profesorjev. Med zmagovalci 9. International Medis Awards je bil tudi slovenski zdravnik Vid Janša, dr. med., iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Cilj nagrad je te zdravnike in farmacevte izpostaviti v javnosti z namenom, da se razširi poznavanje njihovega dela in spodbudi njih in druge k nadaljnjemu raziskovalnemu delu. S svojim delom namreč prispevajo pomembne inovacije v medicini in farmaciji in s tem omogočajo učinkovitejše obvladovanje bolezni.

Prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm., s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani Foto: Medis Awards

»Nagrade International Medis Awards so pomembno priznanje za zdravnike in farmacevte, s čimer zagotavljajo, da ima njihovo neprecenljivo delo pozornost, ki si jo zasluži«, poudarja predsednik mednarodne strokovne komisije, prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm., s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, in ob tem poziva: »vse raziskovalce vabim, da prijavite svoje dela, saj boste s tem povečali prepoznavnost svojih raziskav in kliničnega dela v znanstveni skupnosti. Poleg tega imajo vaše raziskave potencial, da pritegnejo širšo publiko in v laični javnosti povečajo prepoznavnost znanstvenih dosežkov iz te regije Evrope.«

Nagrada je tudi motivacija za nadaljnje raziskovalno in klinično delo

Med zmagovalci 9. International Medis Awards je bil tudi slovenski predstavnik Vid Janša, dr. med., iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Njegov znanstvenoraziskovalni prispevek je bil najboljši na področju ginekologije, obravnava pa nove možnosti napredne, neinvazivne metode za odkrivanje endometrioze, pogoste ginekološke bolezni.

Zmagovalcem na slavnostnem dogodku podelijo bronasto plastiko Bodočnost (The Future), umetniško delo uveljavljenega kiparja Jakova Brdarja Foto: Medis Awards

Ob prejemu nagrade je povedal: »Hvaležen sem za možnost izvajanja raziskav, da lahko tudi dobro delamo v klinični praksi, hvaležen sem tudi za tako izjemne kolege in kolegice. Raziskave pogosto potekajo v prostem času ali ponoči, ko otroci že spijo. Takrat imam čas za to, vendar včasih zmanjka malo motivacije, zato mi taka nagrada daje dodaten zagon za nadaljnje raziskovalno in klinično delo.«

Visoki kriteriji in zahtevna mednarodna konkurenca

K sodelovanju so vabljeni zdravniki in farmacevti s področij farmacije, gastroenterologije, ginekologije, intenzivne medicine in anesteziologije, nevrologije, oftalmologije, pediatrije, pulmologije in alergologije ter revmatologije. Sodelujejo lahko raziskovalci iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije.

Vid Janša, dr. med., iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, zmagovalec 9. International Medis Awards na področju ginekologije (levo) in prof. dr. István Sziller, dr. med., član Mednarodne strokovne komisije International Medis Awards Foto: Medis Awards

Prijavljena znanstvenoraziskovalna dela morajo biti objavljena v mednarodni znanstveni publikaciji s faktorjem vpliva (Impact Factor), višjim od 1,500, in sicer med 1. oktobrom 2022 in 31. oktobrom 2023.

Prijavo lahko oddajo do 2. novembra 2023 v angleškem jeziku prek spletnega obrazca na www.medis-awards.com.