Dr. Nataša Pirc Musar: Slovenija lahko igra ključno vlogo pri prepoznavanju vrhunske znanosti v srednji in jugovzhodni Evropi

Na Ljubljanskem gradu so v četrtek, 13. marca 2025, slovesno razglasili devet zmagovalcev 11. International Medis Awards for Medical Research (IMA). Slavnostna govornica na slovesnosti je bila dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije. Med prejemniki nagrade je tudi dr. Alja Kavčič, dr. med., in sicer s področja pediatrije. Natečaj že enajsto leto nagrajuje izjemne raziskovalne dosežke zdravnikov in farmacevtov iz enajstih držav srednje in vzhodne Evrope. Med finalisti iz Slovenije je bila tudi Vesna Marija van Midden, dr. med., s področja nevrologije.

Dr. Alja Kavčič, dr. med., iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je prva avtorica članka z naslovom EEG alpha band functional brain network correlates of cognitive performance in children after perinatal stroke. Objavljen je bil v ugledni reviji Neuroimage. Njena raziskava je bila najboljša na področju pediatrije.

Dr. Alja Kavčič, dr. med. Foto: Medis

Študija raziskuje funkcijska možganska omrežja pri otrocih in mladostnikih po perinatalni možganski kapi z uporabo EEG-osnovane (EEG: elektroencefalogram) funkcijske povezljivosti. Preučuje premalo raziskano področje funkcijskih možganskih omrežij in njihovo povezavo s kognitivnimi primanjkljaji pri otrocih po perinatalni možganski kapi. Z raziskavo so dokazali, da je metodologija uporabna za preučevanje motenj povezljivosti v osrednjem živčevju, ta pristop pa bi lahko uporabili tudi za odkrivanje novih napovednih označevalcev nevrološkega izida po okvari osrednjega živčevja in za ocenjevanje učinkovitosti zdravljenja.

Vsi zmagovalci natečaja 11. International Medis Awards for Medical Research so (po abecednem vrstnem redu področij): Damian Meyersburg, dr. med. , dermatologija

, dermatologija Dragana Milaković, mag. farm. , farmacija

, farmacija dr. Marija Rovčanin, dr. med. , ginekologija

, ginekologija dr. Martin Balík, dr. med. , intenzivna medicina in anesteziologija

, intenzivna medicina in anesteziologija dr. Hana Mojžišová, dr. med. , nevrologija

, nevrologija dr. Juraj Timkovič, dr. med. , oftalmologija

, oftalmologija dr. Alja Kavčič, dr. med. , pediatrija

, pediatrija dr. Aleksandra Plavšić, dr. med. , pulmologija in alergologija

, pulmologija in alergologija dr. Ana Banko, dr. med., revmatologija

Zmagovalci natečaja 11. International Medis Awards for Medical Research. Foto: Medis

Slavnostna govornica na podelitvi je bila dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije. "Ta projekt dokazuje, da lahko Slovenija igra ključno vlogo pri prepoznavanju in promociji vrhunske znanosti v srednji in jugovzhodni Evropi. S tem ne prispevamo le k ugledu Slovenije kot stičišča znanstvene misli, temveč tudi spodbujamo nadaljnji razvoj regije, krepimo sodelovanje med raziskovalci in vzpostavljamo mostove med državami," je izpostavila predsednica.

Foto: Medis

Predsednica poudarja, da ima Slovenija kot kulturni in geografski most med srednjo in vzhodno Evropo enkratno priložnost, da prevzame vodilno vlogo pri spodbujanju znanstvene skupnosti. "V času digitalnih mehurčkov, ko se pogosto zapiramo v lastne informacijske sfere, je prav znanstveno sodelovanje tisto, ki omogoča izmenjavo znanja, inovacije ter krepitev zaupanja med ljudmi in državami. Najboljše ideje nastajajo skozi komunikacijo in sodelovanje – vi, nagrajenci International Medis Awards, ste dokaz, da povezovanje vodi k vrhunskim dosežkom," še dodaja predsednica.

Tone Strnad, mag. farm., ustanovitelj nagrade International Medis Awards in družbe Medis, je na slovesnosti povedal: "Nagrada International Medis Awards je postala že tradicionalna in vsako leto pridobiva na ugledu in priznanju. Ustanovili smo jo pred enajstimi leti ob petindvajseti obletnici podjetja Medis. Naš cilj je bil spodbujati dosežke zdravnikov in farmacevtov, ki ob svojem vsakodnevnem delu z bolniki tudi raziskujejo. Vsem nam je v navdih, ko vidimo, kako se je ta vizija razvila."

Tone Strnad, mag. farm., ustanovitelj nagrade International Medis Awards in družbe Medis, mag. Maja Strnad Cestar, direktorica družbe Medis, prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm., predsednik mednarodne strokovne komisije prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm., in dr. Martina Perharič, mag. farm., strokovna direktorica družbe Medis. Foto: Medis

Visokim kriterijem za nominacijo sta ustrezali raziskavi dveh slovenskih zdravnic

Za nagrado 11. International Medis Awards so se lahko potegovali zdravniki in farmacevti, ki so svoje znanstvenoraziskovalne prispevke objavili v uglednih znanstvenih publikacijah s faktorjem vpliva, višjim od 1,500. Na natečaj je letos prispelo 251 prijav iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Slovaške, Slovenije in Srbije. Vsem visokim kriterijem za nominacije za International Medis Awards je ustrezalo 197 prijav.

Ob dr. Alji Kavčič, dr. med., je bila med finalisti še druga slovenska zdravnica, Vesna Marija van Midden, dr. med., iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, in sicer s področja nevrologije. Njeno raziskovalno delo The Effect of taVNS at 25 Hz and 100 Hz on Parkinson’s Disease Gait—A Randomized Motion Sensor Study je bilo objavljeno v znanstveni reviji Movement Disorders.

Dr. Alja Kavčič, dr. med., in Vesna Marija van Midden, dr. med. Foto: Medis

Predsednik mednarodne strokovne komisije prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm., je komentiral prijavljena dela: "Mednarodna strokovna komisija je že enajstič pregledala izjemne znanstvene prispevke. Letos smo pobudo razširili in vključili avtorje iz Češke in Slovaške. Iskreno čestitam vsem avtorjem, katerih raziskave so dosegle visoke standarde, potrebne za objavo v najuglednejših znanstvenih revijah, in jih spodbujam, da s svojim znanstvenim delom nadaljujejo tudi v prihodnje."

Prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm., predsednik mednarodne strokovne komisije Foto: Medis

Zaveza dolgoročni podpori znanstvenemu raziskovanju v regiji

Dr. Martina Perharič, mag. farm., strokovna direktorica družbe Medis, je poudarila pomen znanstvenega raziskovanja v regiji srednje in vzhodne Evrope: "Znanstveno raziskovanje je zahtevna pot, polna izzivov. Še posebej zahtevno je, ko strokovnjaki ob raziskovalnem delu hkrati opravljajo tudi klinično prakso – kar je v naši regiji, kjer so možnosti financiranja in znanstvenega razvoja omejene, še toliko večji izziv. Prav zato je pomembno prepoznati dosežke in krepiti ugled zdravnikov in farmacevtov, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju novih možnosti zdravljenja za bolnike."

Mag. Maja Strnad Cestar, direktorica družbe Medis, pojasnjuje, zakaj podjetje podpira to nagrado: "Medis že 35 let sodeluje z vodilnimi globalnimi farmacevtskimi podjetji, da bi v 19 držav srednje in vzhodne Evrope pripeljal inovativna zdravljenja. Naš cilj je zagotoviti enakost terapij za bolnike ne glede na to, iz katere države prihajajo. S podporo medicinskih raziskav prek te nagrade spodbujamo raziskovanje v medicini, ustvarjamo bolj spodbudno okolje za znanost in krepimo zaupanje vanjo. Verjamemo, da bodo ti koraki sčasoma privedli do odkritij, ki bodo koristila celotnemu človeštvu."

Prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm., Tone Strnad, mag. farm., Vesna Marija van Midden, dr. med., dr. Nataša Pirc Musar, dr. Alja Kavčič, dr. med., mag. Maja Strnad Cestar in dr. Martina Perharič, mag. farm. Foto: Medis

O International Medis Awards

International Medis Awards for Medical Research je mednarodna nagrada, ki jo letno podeljuje neodvisna mednarodna strokovna komisija za izstopajoče raziskovalne dosežke. Natečaj poteka v enajstih državah srednje in vzhodne Evrope na devetih medicinskih področjih. Vsak nagrajenec prejme bronasto plastiko Bodočnost, diplomo in manjšo finančno nagrado.





Nagrada je bila ustanovljena leta 2014 na pobudo slovenske družbe Medis, d.o.o., ki je tudi glavni sponzor.



Več na: www.medis-awards.com. Nagrada je priznanje prodornim zdravnikom in farmacevtom, ki poleg rednega dela z bolniki tudi raziskujejo. Cilj nagrade je te zdravnike in farmacevte izpostaviti v javnosti z namenom, da se razširi poznavanje njihovega dela in spodbudi njih in druge k nadaljnjemu raziskovalnemu delu. S svojim delom namreč prispevajo pomembne inovacije v medicini in farmaciji ter s tem k učinkovitejšemu obvladovanju bolezni.

Naročnik oglasnega sporočila je Entrapharm d.o.o