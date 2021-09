V Kanadi rešujejo 39 rudarjev, ujetih pod zemljo #video

V rudarski nesreči, ki se je v nedeljo zgodila na vzhodu Kanade, je v rudniku ostalo ujetih 39 rudarjev. Nesreča je poškodovala transportni sistem in onemogočila dostop do glavnega izhoda, je v ponedeljek sporočilo pristojno rudarsko podjetje. Reševanje rudarjev še poteka. V nesreči ni bil poškodovan nihče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

The 39 miners trapped underground in Ontario's Totten Mine since Sunday begin their ascent. https://t.co/Yn7s0FsRop — Twitter Moments Canada (@CanadaMoments) September 28, 2021

Ujeti rudarji imajo dostop do vode in hrane

Nesreča v rudniku Totten v Sudburyju v Ontariu se je zgodila, ko je težko zajemalno vedro trčilo v transportni sistem in ga pri tem poškodovalo. Ujeti rudarji imajo dostop do hrane in vode. Reševalna ekipa je že prišla do njih in jih začela reševati s pomočjo sistema pomožnih lestev, je v ponedeljek sporočilo brazilsko rudarsko podjetje Vale.

Sporočili so tudi, da upajo, da bodo lahko svoje zaposlene rešili do ponedeljka zvečer po lokalnem času. Po poročanju lokalnih medijev so pristojne službe iz rudnika že rešile štiri rudarje.

"Zavedamo se, da bo to reševanje trajalo nekaj časa, in zelo se nam je olajšalo, ko smo se prepričali, da rudarji trenutno niso poškodovani," je sporočil premier Ontaria Doug Ford.

Aktivnosti v rudniku ustavljene

Vse operacije v rudniku so od nedeljske nesreče ustavljene. Iz podjetja Vale so prav tako sporočili, da bo pred ponovnim zagonom delovnih operacij v rudniku stanje ponovno ocenili, poroča AFP.