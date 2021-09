78-letni Biden prejel poživitveni odmerek cepiva Pfizer

Today I got my COVID-19 booster shot—and just like my first and second dose, it was safe and easy.



Poživitveni odmerek je za tiste, ki so bili v ZDA doslej cepljeni s cepivom Pfizer, prejšnji teden najprej odobrila Uprava za hrano in zdravila (FDA), nato pa še Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).

Za zdaj so do njega upravičeni le starejši od 65 let, starejši od 18 let, ki jim grozi resno obolenje s covid-19, in tisti, ki so zaradi svojega dela bolj izpostavljeni možnosti okužbe, kot so zdravstveni delavci, učitelji, delavci v trgovinah in drugi.

Panel strokovnjakov CDC sicer za zadnjo kategorijo prebivalstva poživitvenega odmerka ni priporočil, vendar je direktorica CDC Rochelle Walensky skupino preglasovala in sklenila, da se lahko cepijo.

60 milijonov Američanov upravičenih do tretjega odmerka

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se je sicer izrekla proti poživitvenim odmerkom v bogatih državah, ker številne nerazvite države nimajo cepiv. Vendar pa je Biden zatrdil, da ZDA pošiljajo velike količine cepiva v svet in lahko začnejo s poživitvenimi odmerki.

Do tega odmerka je sedaj upravičenih okrog 60 milijonov Američanov, ki so drugi odmerek Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 prejeli od januarja do marca in spadajo v prej omenjene kategorije.

Kmalu bo rokav zavihala še prva dama

Biden je ob cepljenju novinarjem dejal, da po prvem in drugem odmerku ni imel posebnih stranskih učinkov. Dodal je, da se bo kmalu spet cepila tudi prva dama Jill Biden. Tiste v ZDA, ki se še niso cepili proti covidu-19, pa je ponovno pozval naj storijo, kar je prav, ker ceno plačujejo vsi.

Po njegovih besedah gre zdaj za pandemijo tistih, ki se niso cepili, in sedaj spet obremenjujejo zdravstveni sistem.

V ZDA se je doslej s po dvema odmerkoma cepiv Pfizerja in Moderne ter enim odmerkom cepiva Johnson & Johnsona cepilo 182 milijonov ljudi. To je še vedno premalo glede na to, da v ZDA živi več kot 333 milijonov ljudi, cepiva pa imajo na voljo več kot dovolj.