ZDA: tretji odmerek tega cepiva priporočajo najbolj ranljivim in starejšim od 65 let

Poživitveni odmerek so priporočili za najbolj ranljive in za starejše od 65 let. Foto: Getty Images

Svetovalci za cepiva pri ameriški Upravi za hrano in zdravila (FDA) so v petek priporočili uporabo poživitvenega odmerka Pfizerjevega cepiva proti covid-19 za starejše od 65 let in za tiste z visokim tveganjem za težji potek bolezni. Niso pa podprli uporabe poživitvenega odmerka za vse, starejše od 16 let.

Dozo tretjega, poživitvenega odmerka, FDA priporoča šest mesecev po drugem odmerku Pfizerjevega cepiva. Svetovalci so izrazili dvom o varnosti tretjega odmerka cepiva pri vseh osebah, starejših od 16 let, predvsem pri mlajših, saj o varnosti in dolgoročnih učinkih poživitvenega odmerka še ni na voljo dovolj podatkov.

Vlada predsednika Joeja Bidna je že pred tem napovedala, da naj bi po 20. septembru v ZDA začeli cepiti s poživitvenim odmerkom, če ga bosta odobrila FDA in Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).

Svetovalci FDA so za osebe z velikim tveganjem za hud potek bolezni covid-19 soglasno priporočili poživitveni odmerek. Strinjali so se tudi, da naj bi ga prejeli tudi zdravstveni delavci.

Poživitveni odmerek obnovi imunost

Višji podpredsednik za klinične raziskave cepiv in razvoj pri Pfizerju William Gruber je med razpravo poudaril, da so številne študije pokazale, da se imunost po cepljenju lahko zmanjša, poživitveni odmerki pa jo obnovijo in dosegajo višjo raven kot prej. Osebe, ki so prejele tretji odmerek, niso imele nič več stranskih učinkov kot po prvih dveh odmerkih, je dejal.

Gruber je izpostavil, da dva odmerka Pfizerjevega cepiva še vedno dobro ščitita pred boleznijo, hospitalizacijami in smrtjo, vendar se to lahko spremeni. Pfizer se je pri prošnji za odobritev tretjega odmerka zanašal na raziskave v Izraelu, kjer so se okužili tudi cepljeni ljudje. Izraelski raziskovalci trdijo, da je poživitveni odmerek preprečil številne hospitalizacije.

Je za poživitveni odmerek še prezgodaj?

Namestnik direktorja Urada za raziskave cepiv pri FDA Phil Krause je poudaril, da Pfizer uporablja podatke, ki jih strokovnjaki niso pregledali. Krause je med tistimi, ki menijo, da je za poživitvene odmerke še prezgodaj. Opozarja, da so se študije Pfizerja preveč zanašale le na meritve protiteles, niso pa pregledale drugih pomembnih vidikov odziva imunskega sistema. Profesor pediatrije Cody Meissner je menil, da ni niti najmanj jasno, ali bodo poživitveni odmerek potrebovali vsi cepljeni.

FDA je znova potrdila, da cepiva proizvajalcev Pfizer, Moderna in Johnson & Johnson še vedno zagotavljajo zaščito pred resnim obolenjem, hospitalizacijo in smrtjo, čeprav se prisotnost protiteles sčasoma zmanjša.

Ob različnih mnenjih je bil na koncu sprejet kompromis, in sicer so poživitveni odmerek priporočili za najbolj ranljive in za starejše od 65 let, vendar mora to odločitev potrditi še CDC. Tretji odmerek je sicer odobren v izjemnih primerih za osebe z oslabljenim imunskim sistemom.