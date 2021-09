Številke so spodbudne: toliko ljudi se je cepilo včeraj #video

Ob vedno večjem številu okužb in velikem nezanimanju za cepljenje, ki smo mu bili priča v zadnjih mesecih, pa stroka vedno bolj spodbuja k cepljenju. In čeprav je delež cepljenih pri nas še vedno nizek, so včerajšnje številke veliko bolj spodbudne. Cepilo se je namreč kar 19.160 oseb.

Minister za zdravje Janez Poklukar je včerajšnje število cepljenih ocenil za izjemno in dodal, da smo na to lahko ponosni. Kljub temu pa po precepljenosti v primerjavi s preostalimi evropskimi državami še vedno močno zaostajamo.

Slovenija se z 52,9-odstotno precepljenostjo odraslega prebivalstva uvršča na rep evropskih držav, in sicer na 25. mesto. Po precepljenosti za nami zaostajajo le še Slovaška, Hrvaška, Latvija, Romunija in Bolgarija.

"Sodimo med vzhodne države EU, ki so manj precepljene kot zahodne države," je povedal direktor NIJZ Milan Krek.

Tako Krek kot minister Poklukar se strinjata, da je nizka precepljenost povezana s tradicijo ozaveščanja o cepljenju. "Zelo hitro lahko tukaj povzamemo, da gre za kulturni moment družbe in seveda na nas vseh je, da dokažemo, da dosegamo najvišje kulturne standarde sedanje družbe in lahko dosežemo zadostno precepljenost," je pojasnil Poklukar.

Po besedah Kreka so zahodne države bistveno več časa in energije vložile v prepričevanje ljudi, da je cepljenje zelo pomembno: "Vzhodne države pač te taktike niso imele, to izvajamo šele zdaj in zato smo nekoliko v zaostanku."

Stroka ostaja optimistična

Kljub številnim težavam s spodbujanjem ljudi k cepljenju je po spodbudnem številu porabljenih odmerkov v tem tednu stroka optimistična. Kot pravi Krek, bi v tem tempu 80-odstotno precepljenost s prvim odmerkom lahko dosegli v naslednjih šestih tednih.

Kje se lahko cepite ta vikend?

Ministrstvo za zdravje je na četrtkovem sestanku vodstva zdravstvenih domov in bolnišnic prosilo, da cepilne centre odprejo tudi ta konec tedna. Tako bo cepilni center v Zdravstvenem domu (ZD) Trebnje v soboto odprt od 8. do 11. ure.

Zaradi velikega zanimanja bo cepljenje proti covid-19 v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana na lokaciji urgence potekalo tudi v soboto in nedeljo med 9. in 16. uro s prekinitvijo med 12.30 in 13.30. Cepili bodo s cepivoma Pfeizer/BioNTech in Janssen (količine slednjega so omejene).

ZD Ljubljana bo v soboto in nedeljo v cepilnem centru na Metelkovi 9 omogočil cepljenje s cepivom Pfizer/BioNTech med 8. in 10. ter 11. in 14. uro.

Ta konec tedna bo odprt tudi cepilni center UKC Maribor, kjer bodo v soboto in nedeljo cepili med 8. in 16. uro. Cepljenje brez naročanja bo potekalo pred stavbo mariborske infekcijske klinike. Vsi zainteresirani lahko izbirajo med cepivoma Pfizer/BioNTech in Janssen. "Za cepljene bomo pripravili tudi evropsko covidno potrdilo," so še sporočili iz UKC Maribor.

V cepilnem centru Celje bo cepljenje za nenaročene osebe potekalo v soboto od 9. do 12. ure. Cepili bodo s cepivom Pfizer/BioNTech. Zaradi povečanega zanimanja za cepljenje bo v nedeljo odprto tudi cepilno mesto Splošne bolnišnice Celje, kjer bodo med 9. in 15. uro v glavni avli bolnišnične poliklinike brez predhodnega naročanja cepili s cepivoma Pfizer/BioNTech in Moderna.

V ZD Koper bodo množično cepljenje v cepilnem centru na Dellavalejevi ulici 3 izvajali v soboto med 9. in 16. uro in v nedeljo med 9. in 12. uro.

V ZD Novo mesto bodo v soboto in nedeljo cepili med 8. in 13. uro, v Splošni bolnišnici Novo mesto pa od 13. do 20. ure, so sporočili iz bolnišnice.