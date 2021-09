Mateja Logar: Pogoj PC bo verjetno treba širiti na vse državljane

Svetovalna skupina za covid-19 je predlagala uvedbo pogoja PC (preboleli in cepljeni) za vse državljane do faze, ko bi bili zapolnjeni dve tretjini razpoložljivih intenzivnih postelj za covidne bolnike, je danes povedala vodja skupine Mateja Logar. Odločitev vlade, da začne s pogojem PC v državni upravi, je bila po njenih besedah dodatna odločitev.

Logarjeva je v izjavi medijem ob svetovnem dnevu varnosti pacientov tudi pojasnila, da bo verjetno treba širiti pogoj PC, torej brez testiranja, tudi na ostale skupine prebivalstva, saj se s testiranjem ne doseže tega, da se ljudje ne bi okužili, da ne bi širili okužbe.

Hkrati je opomnila, da je za nekatere testiranje potrebno le enkrat tedensko, kar po njenih besedah pušča "velik potencial, da v tistih petih dneh, ko ne vemo, kako je z okužbo, pride do okužbe, ki se lahko v delovnem kolektivu seveda tudi razširi".

Na vprašanje, ali je svetovalna skupina predlagala obvezno cepljenje proti covidu-19 za starejše od 50 let in za šolnike, pa je odgovorila, da je cepljenje učinkovit način za preprečevanje okužb in "da bi bilo vsekakor smiselno začeti z dodatnimi aktivnostmi, da bi se povečalo število cepljenih predvsem v skupinah, ki pogosteje prehajajo v bolnišnico".

Krek napovedal, kdaj naj bi epidemija dosegla vrhunec #video

"Epidemija v Evropi se še ni umirila, saj je reprodukcijski koeficient večji kot 1. Poleg tega narašča tudi število vsakodnevno okuženih, do konca septembra računamo celo na dva tisoč okuženih na dan. Slovenija je na evropskem zemljevidu obarvana rdeče, zato tudi nekatere članice odsvetujejo potovanja v te države," je na današnji novinarski konferenci povedal direktor NIJZ Milan Krek.

"Krivulja, ki je zdaj v eksponentni rasti, naj bi se umirila in dosegla vrh v sredini oktobra. A je to trenutno zelo optimistična napoved. Tudi sedem- in štirinajstdnevna incidenca se višata," je izpostavil Krek in dodal: "Težave se kažejo v starostni skupini nad 65 let, kjer je vedno več okuženih, hospitalizacij pa je več kot v drugih starostnih skupinah."

"Epidemija se v Evropi še ni umirila, vrh epidemije pričakujemo v sredini oktobra," je povedal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. Foto: Ana Kovač

"Število zasedenih postelj raste in ne kaže, da bi se zmanjševalo. Tudi število intenzivnih postelj raste, zato upamo na to, da ne bo zapiranja drugih oddelkov. Začela je zbolevati starejša populacija. Skupaj v tem trenutku imamo 718.600 pripravljenih cepiv. Evropa bo dobila več kot tri milijone cepiv Janssena, Slovenija pa 21.600 odmerkov na teden," je povedal Krek ter nadaljeval:

"Z enim odmerkom je cepljenih 51 odstotkov ljudi, z dvema pa 45 odstotkov populacije. Nad 18 let pa je precepljenost še višja, 65,5 odstotka z enim, z dvema pa 58,5 odstotka."

Povedal je še, da je trenutna precepljenost veliko boljša kot pri običajni gripi, še vedno pa pri cepljenju proti covid-19 spadamo v vzhodne države Evropske unije, ki so manj precepljene. "To predstavlja težavo, saj je delta različica bolj kužna kot običajna različica," je zaključil in povedal, da je pomembno, da se držimo ukrepov, kot so cepljenje, dosledno upoštevanje karanten, iskanje okuženih ter upoštevanje PCT-ukrepov.

Minister za zdravje je ponosen na vse, ki so odšli na cepljenje

"CPT je bil uveden zaradi resnosti razmer, v katerih smo, saj smo ta teden zabeležili že 21 smrti, najmlajši je bil star nekaj nad 60 let. Med nami je veliko bolj virulentna različica delta. CPT-pogoj in preostali ukrepi delujejo. Včeraj je bilo cepljenih 19.400 ljudi, porabljenih pa več kot dva milijona odmerkov," je povedal minister Poklukar in dodal:

"Nosečnice so pogosteje hospitalizirane kot isto stare ženske, ki niso noseče. Cepljenje ne vpliva na plodnost."

"Župani so odločeni, da se bodo cepilni centri skupaj z lokalnimi skupnostmi prilagodili. Pokazali so velik interes. Edini ukrep za ukinitev tega začaranega kroga epidemije je cepljenje. Cepivo je varno in učinkovito. Ponosen sem na vse, ki ste se odločili za cepljenje," je prvi del zaključil minister za zdravje Poklukar.

"Če bi bila družba polno cepljena, bi imeli v tem trenutku hospitaliziranih 60 oseb, na intenzivnem oddelku pa deset ljudi," je v drugem delu povedal minister za zdravje Janez Poklukar.



Minister za zdravje Janez Poklukar

Minister Koritnik: V državni upravi od prvega oktobra le še pogoj PC

"Veseli me podatek, da se vse več ljudi odloča za cepljenje. Predlagal sem, da se ukine pogoj T in da v državni upravi deluje le ukrep PC, zato da se virus ne bi širil na delovnih mestih. Cepljenje ne velja le za tiste, ki imajo zdravniško potrdilo, da se jim cepiti ni treba. Od prvega oktobra bo v veljavi v državni upravi zadostoval le še pogoj PC," je povedal minister za javno upravo Boštjan Koritnik in dodal:

"Vsi tisti, ki se ne bodo cepili, bodo lahko delali od doma, če jim to dovoljuje delovna pogodba. V tem trenutku je ključna družbena odgovornost in naša povezanost, da presežemo epidemijo. Kot v devetdesetih letih je potrebna plebiscitarna enotnost."

Ta pogoj bo torej veljal za ožjo državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote) in ne za celoten javni sektor. "Nikogar od zaposlenih v državni upravi ne silimo k cepljenju, ne predpisujemo obveznega cepljenja, želimo pa s tem dodatno spodbuditi k cepljenju," je povedal.

Ukrep začne veljati s 1. oktobrom, s čimer dajejo na voljo organom državne uprave dovolj časa, da se prilagodijo in organizirajo delo in hkrati dajo čas tistim zaposlenim, ki se še niso odločili za cepljenje, da to lahko storijo.

Za izpolnjevanje pogoja bo s 1. oktobrom zadoščal že en odmerek cepiva, pod pogojem, da bodo drugi odmerek prejeli do 1. novembra, je pojasnil minister Poklukar.



Minister za javno upravo Boštjan Koritnik

Začele veljati pomembne novosti

Danes so sicer začele veljati spremembe odloka o začasni omejitvi zbiranja, po katerih je zbiranje nad 50 ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih ali odprtih prostorih dovoljeno pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT. Poleg tega je vlada razširila skupine oseb in področja, kjer pogoj PCT ni potreben.

Če organizator prireditve ali shoda preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT ne zagotavlja sam, mora preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT zagotoviti z varnostnikom v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, še določa odlok, ki je bil objavljen v četrtkovem uradnem listu.

Za javne shode in prireditve pogoj PCT, za državno upravo le PC

Za javne prireditve in shode na odprtih površinah je doslej veljalo, da morajo udeleženci izpolnjevati pogoj PCT, če jih je več kot sto. Na javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih pa so morali udeleženci pogoj PCT izpolnjevati ne glede na število udeležencev.

Vlada je na četrtkovi dopisni seji spremenila tudi odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT. Ta določa, da bo od 1. oktobra za zaposlene v organih državne uprave veljal le pogoj prebolevnosti in cepljenja (PC).

Razširjen seznam oseb, ki ne potrebujejo pogoja PCT

Od sobote pogoja PCT ne bo treba več izpolnjevati mlajšim od 15 let, dodane so še nekatere izjeme, denimo oskrba na bencinskih servisih. S 1. oktobrom pa bodo morali zaposleni v državni upravi, ki bodo želeli delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati pogoja preboleli ali cepljeni. To ne bo veljalo za šolstvo.

Pogoja PCT ne bo treba izpolnjevati mlajšim od 15 let in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane.

Sprememba tudi o karantenah na domu

Poleg tega je vlada v četrtek spremenila odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku, in sicer spreminja pogoje pri cepljenih osebah, ki se jim ne odredi karantena. Po novem se v karanteno ne bo napotilo posameznikov, ki so bili cepljeni s cepivom AstraZeneca, če je od prejema drugega odmerka minilo najmanj 15 dni. Obdobje od drugega odmerka se tako skrajšuje, saj je bilo v veljavnem odloku določenih 21 dni. Sprememba velja od danes.

Vlada je tudi podaljšala veljavnost odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo. Za vstop v Slovenijo je tako še vedno treba izpolnjevati pogoj PCT, razen za sedem izjem, in sicer za mednarodni prevoz, za tranzit, za otroke pod 15. letom starosti, dvolastnike in čezmejne delovne migrante ter za osebe, ki prevažajo otroka zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje ter zaradi nujnega zdravstvenega pregleda.