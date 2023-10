Bi Golob v sili recikliral celo Janševe kadre?

Začudenja je bilo veliko že, ko je Boštjan Koritnik jeseni 2022, samo pol leta po koncu mandata ministra za javno upravo v Janševi vladi, na lokalnih volitvah kandidiral za mestnega svetnika na Listi Zorana Jankovića. Zaradi dobrega uspeha liste je bil v mestni svet tudi izvoljen, sledil pa je precej večji šok, saj ga je Janković imenoval za podžupana, ki naj bi bil odgovoren za digitalizacijo in šolstvo.

Ob tem je zanimivo, da je Janković Koritnika hvalil že, ko je bil minister v Janševi vladi, skoraj toliko, kot je hvalil tedanjega ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca. Po volitvah si je Janković lagodno večino v mestnem svetu zagotovil s koalicijo z Gibanjem Svoboda, ki mu je namenil celo eno podžupansko mesto. Zasedel ga je Samo Logar, ki na tem položaju bdi nad športom v Ljubljani.

"Žal mi je za sosede, ki živijo na socialni in imajo vse dni čas oprezati za drugimi"

Koritnikovo imenovanje za podžupana seveda ne bi bilo nič takšnega v primerjavi z njegovo uradno kandidaturo za ministra za javno upravo. Da bi se to lahko zgodilo, je neuradno završalo po tem, ko je s tega mesta zaradi afere z razpisom za nevladne organizacije odletela Sanja Ajanović Hovnik.

Če bi ga predsednik vlade Robert Golob dejansko predlagal za ministra, kakor poroča Večer, bi s tem v nelagoden položaj lahko spravil koalicijske partnerje iz SD in Levice, ki so v opoziciji opozarjali na sporne poteze prejšnje Janševe vlade, v kateri je Koritnik vztrajal do konca.

A pri morebitnem Koritnikovem imenovanju ne gre samo za sporne poteze Janševe vlade, v javnosti se namreč ni proslavil niti s svojimi potezami. V času najstrožjih ukrepov zaradi koronavirusa je le nekaj ur zatem, ko se je zaradi nedavnega tesnega stika z okuženim testiral na novi koronavirus, obiskal enega od ljubljanskih kozmetičnih salonov, čeprav še ni imel rezultatov testa in bi moral biti v samoizolaciji.

V salonu je bil v družbi vsaj petih ljudi, s čimer je kršil tudi vladni odlok, ki je dovoljeval le eno stranko na 20 kvadratnih metrov.

Sledil je posnetek, ki ga je delil na svojem profilu na Instragram in v katerem zbija šale na račun dokumentarnega filma The Tinder Swindler, ki govori o izraelskem prevarantu Simonu Levievu. Ta je aplikacijo za zmenke uporabljal za iskanje žensk, ki jih je izkoriščal za to, da so mu financirale razkošen življenjski slog. Koritnik je izrazil obžalovanje te objave, a pri tem poudaril, da gre za nesporazum, saj je želel "opozoriti na nevarnost spletnih prevar".

Ne obžalovanja ne opravičila pa ni zmogel takrat, ko so občani večkrat opozorili na to, da avtomobil parkira na pločniku. Nasprotno, pod objavo nekdanjega mestnega svetnika Janeza Starihe, ki je delil fotografijo njegovega avtomobila na pločniku, je Koritnik zapisal, da ga je sram za take sosede, "ki živijo na socialni in imajo vse dni čas oprezati za drugimi. 'Get a life.'"

Tako kretensko oblast imamo v @visitljubljana.

Ni edini problem župan.

Tašner Vatovec: Kandidatura bi odprla vrsto težav

Na morebitno Koritnikovo kandidaturo so se za Delo že odzvali v SD in Levici. Jani Prednik, vodja poslanske skupine SD, pravi, da njegove morebitne ministrske kandidature še ne bo komentiral, je pa dodal, da "jo bo, če bo postal uradni kandidat". Verjetno je odveč poudariti, da je s tem dal jasno vedeti, da bi Koritnikovo kandidaturo v stranki težko požrli.

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec pričakuje, da se bodo o Koritnikovi kandidaturi v koaliciji pogovorili, še preden predlog postane uraden. Foto: STA ,

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je medtem za Delo poudaril, da bi Koritnikova kandidatura odprla "vrsto težav" in da pričakujejo, da se bodo o tem v koaliciji pogovorili, še preden predlog postane uraden.

Med manj kontroverznimi kadri, ki bi lahko nasledili Ajanović Hovnikovo, naj bi bila po poročanju Večera tudi aktualna državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak Pešec in minister za javno upravo v Šarčevi vladi Rudi Medved, ki pa naj ne bi užival dovolj podpore znotraj Gibanja Svoboda.

Še en znan obraz ministra za naravne vire in prostor

Jure Leben pravi, da se je o kandidaturi za ministra za naravne vire in prostor pripravljen pogovoriti. Foto: STA ,

Več imen kroži v javnosti tudi za izpraznjeni mesti ministra za naravne vire in prostor ter ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Eden od kandidatov za ministra za naravne vire in prostor je po poročanju medijev tudi Jure Leben, nekdanji okoljski minister v Šarčevi vladi, ki ga je z ministrskega stolčka odnesla afera z maketo za drugi tir železniške proge Divača-Koper. Leben je Večeru povedal, da se o kandidaturi ni pogovarjal še z nikomer, bi bil pa pripravljen o tem razmisliti.

Med kandidati za mesto kmetijskega ministra sta po poročanju Večera tudi novoimenovana državna sekretarja Eva Knez in Blaž Germšek, ki naj bi jima bila naklonjena tako premier Golob kot njegova partnerka Tina Gaber.