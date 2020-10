Koritnik med čakanjem na rezultat v salonu, Krek brez maske na bencinskem servisu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koritnik je rezultat testa, ki je pokazal, da ni okužen z novim koronavirusom, prejel danes zjutraj, piše STA.

Koritnik je za POP TV povedal, da so se pretekli teden na ministrstvu pojavile okužbe, zato se je odločil, da se bo preventivno testiral, zlasti ker je imel danes obveznosti v DZ.

Ker, kot pravi, ni imel neposrednega stika z okuženimi, mu samoizolacija ni bila svetovana. Ob testiranju praviloma sicer ljudje dobijo navodila, kjer piše, da se morajo do rezultatov obnašati, kot da so okuženi, piše STA.

Foto: STA

Koritnik pa je prosti čas - bil je namreč na dopustu - izkoristil za obisk kozmetičnega salona. Tam pa naj bi po poročanju POP TV kršil tudi vladni odlok, saj je bilo v salonu hkrati pet ljudi. "Prostor je velik, v njem sem bil skupaj z zunajzakonsko partnerico," je očitke zavrnil Koritnik, ki meni, da njegova ministrska funkcija ni ogrožena.

Na vprašanje, ali se mu zdi primerno, da je kozmetični salon obiskal v času, ko je vlada na seji sprejemala ukrepe za zapiranje države, pa je Koritnik odgovoril: "Meni se zdi primerno, da ima vsak pravico do letnega dopusta," še piše STA.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Krek pa je v četrtek na bencinskem servisu v Ljubljani točil gorivo brez zaščitne maske. V pogovoru za Televizijo Slovenija je to potrdil in rekel, da je bil utrujen in ni nikogar ogrožal.