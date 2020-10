Ne samo v Sloveniji, tudi druge evropske države uvajajo vse strožje ukrepe

V več evropskih državah danes dodatno zaostrujejo ukrepe v boju proti novemu koronavirusu. Ponekod v Italiji začenja veljati policijska ura. V Avstriji začenja veljati omejitev združevanja več kot šestih oseb v zasebnih prostorih in 12 na prostem. V Walesu v Veliki Britaniji bodo do 9. novembra ustavili javno življenje.

V Avstriji, kjer so v četrtek prvič od začetka pandemije potrdili več kot dva tisoč na novo okuženih, je lahko od danes v notranjih prostorih na dogodkih, na primer na tečaju joge ali praznovanju rojstnega dne, le še do šest ljudi. Na prostem velja omejitev druženja največ 12 ljudi, piše STA.

Oranžna le še avstrijska Koroška in Dunaj

Omejitve glede števila ljudi veljajo tudi za dogodke s področja kulture ali športa. Obiskovalci prireditev, na primer oper ali nogometnih tekem, morajo obvezno nositi zaščitne maske. V Avstriji so v četrtek poročali o 2.435 novih okužbah, skupno pa do zdaj o več kot 71.800. O rekordnem številu okužb so poročali iz prestolnice Dunaj, Spodnje Avstrije in Tirolske.

V četrtek zvečer so avstrijske oblasti za rdeča območja oz. območja z visokim tveganjem za okužbo razglasile dodatnih 21 okrožij v sedmih zveznih deželah. Oranžni tako od danes ostajata le še avstrijska Koroška in prestolnica Dunaj.

Rekordne številke tudi v Italiji

O rekordnem številu potrjenih okužb dnevno poročajo tudi iz Italije. V četrtek jih je bilo več kot 16 tisoč. Deželi Lacij s prestolnico Rim in Lombardija s finančnim središčem Milano uvajata policijsko uro med polnočjo in 5. uro.

Stroga karantena družbenega življenja se danes začenja v Walesu. Trajala bo do 9. novembra. Konec tedna bodo skladno z regionalnim pristopom vlade v Londonu pod strog režim zaprtja javnega življenja padla tudi nekatera velika angleška mesta, kot sta Liverpool in Manchester, ter določene grofije na severozahodu države.

Od polnoči po krajevnem času (1. ure po srednjeevropskem) strožji ukrepi veljajo tudi za tri najhuje prizadeta območja na severu Portugalske. Okoli 150 tisoč prebivalcev okrožij Felgueiras, Lousada in Pacos de Ferreira bo lahko dom zapustilo le še z utemeljenim razlogom, kot je odhod na delo ali k zdravniku, navaja STA.