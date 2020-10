Na Hrvaškem so v četrtek ob 7.313 opravljenih testih potrdili 1.867 novih okužb z novim koronavirusom, kar je nov rekord dnevno potrjenih novih okužb. Za boleznijo covid-19 je včeraj umrlo še sedem bolnikov. Število aktivnih primerov okužbe v državi tako trenutno znaša 8.394. V bolnišnicah se po okužbi zdravi 716 bolnikov, od tega jih s pomočjo ventilatorja diha 49, so sporočili iz hrvaškega nacionalnega štaba civilne zaščite. Glede na četrtkove rezultate testiranj je pri naših južnih sosedih pozitiven že vsak četrti test na novi koronavirus.

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem testirali 7.313 ljudi in potrdili rekordnih 1.867 novih okužb, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 25,52 odstotka testov oziroma vsak četrti opravljeni test. Od začetka epidemije so na Hrvaškem potrdili že 31.717 okužb z novim virusom, skupaj pa je za boleznijo covid-19 umrlo 413 ljudi. V samoizolaciji je trenutno 25.889 ljudi, do danes so pri naših južnih sosedih skupaj testirali 428.961 ljudi, poroča HRT.

V Kvarnerju rekorden porast okužb

Po podatkih lokalnih štabov civilne zaščite so na območju mesta Zagreb v zadnjih 24 urah ob 1.953 testiranjih potrdili 580 novih primerov okužbe. V Primorsko-goranski županiji, ki pokriva območje Kvarnerja, so v četrtek potrdili rekordni 102 novi okužbi, v Istri pa 46 novih okužb.

Na območju Dubrovnika so potrdili 32, na območju Vukovarja 65, na območju Karlovca 60, na območju Siska pa 48 novih okužb, kažejo podatki lokalnih štabov civilne zaščite, ki se zaradi različnega vodenja statistike okuženih in časovnega intervala nekoliko razlikujejo od podatkov nacionalnega štaba civilne zaščite.

Do danes je bilo najviše dnevno število novih okužb na Hrvaškem 1.563, kolikor so jih potrdili v sredo. Današnja številka je občutno višja, kot je bila prejšnji petek, ko so v 24 urah potrdili 1.131 okužb. V državi so od začetka tedna potrdili 6.137 novih okužb z novim virusom, zaradi bolezni covid-19 pa je umrlo 39 bolnikov, poroča STA.