V Istri imajo v zadnjih 24 urah rekordno povečanje novih okužb. Pri 33 od skupaj 44 novih primerov okužb gre za uvožene primere okužb iz drugih hrvaških mest in regij. V omenjeni županiji imajo trenutno 102 aktivna primera okužbe, v samoizolaciji je 391 ljudi, poroča hrvaški časnik Jutarnji list. V sosednji Primorsko-goranski županiji so v zadnjih 24 urah potrdili 73 novih okužb. V Kvarnerju imajo trenutno 303 aktivne okužbe, v samoizolaciji je 779 ljudi.

Rekordno povečanje okužb tudi v Zagrebu

Rekordno povečanje novih okužb so v zadnjih 24 urah potrdili tudi v Zagrebu, od koder poročajo o 705 novih okužbah. Gre za polovico števila vseh novih okužb, ki so jih na Hrvaškem potrdili v sredo. Koliko testiranj so včeraj opravili v Zagrebu, za zdaj še ni natančno znano, v vsakem primeru pa so v prestolnici opravili več kot 1.900 testov, poroča hrvaški spletni portal Index.

Na širšem območju Siska so včeraj potrdili 57 novih okužb, na področju Dubrovnika pa 41. Na področju Karlovca so zabeležili 71, na območju Krapine 86, na področju Vukovarja pa 49 novih primerov okužbe, kažejo podatki lokalnih štabov civilne zaščite. Natančni podatki o številu novih okužb na Hrvaškem bodo znani po 10. uri, glede na napovedi se pričakuje nov rekorden porast okužb.

Pri naših južnih sosedih so v torek ob opravljenih 5.428 testih potrdili 1.424 okužb z novim koronavirusom, kar je bilo največje dnevno število novookuženih do zdaj. Zaradi bolezni covid-19 je umrlo še enajst bolnikov.