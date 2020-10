Neuradno: V Sloveniji več kot 1.600 novih okužb

Potem ko smo v torek potrdili 1.503 nove okužbe, bomo s sredinimi rezultati testiranj to številko presegli. Epidemiološka situacija v državi je vsak dan slabša. Slovenija namreč spada med države, kjer so v zadnjih 14 dneh potrdili največ novih okužb z novim koronavirusom na število prebivalcev, kažejo podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Situacija je trenutno slabša le v štirih državah, v Franciji, Belgiji, na Nizozemskem in Češkem.

Gantar za čimprejšnjo ustavitev javnega življenja

Minister za zdravje Tomaž Gantar je že včeraj na svojem Twitterju zapisal, da bi morali zaradi naraščanja okužb čim prej sprejeti popolno ustavitev javnega življenja. Pozneje pa je na popoldanski novinarski konferenci dejal, da nas povsem lahko skrbi, da je delež pozitivnih testov presegel 25 odstotkov, kar je velika številka in ne kaže na umirjanje epidemije. "Številke, o katerih govorimo, nas vse skrbijo," je dejal. "Skrbijo nas pa predvsem iz razloga, da še vedno opažamo, da se nedosledno držimo navodil, ki so edina merodajna oziroma edina, ki lahko privedejo do boljših rezultatov," je poudaril minister za zdravje.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je opozoril, da bodo šele čez deset do 14 dni vedeli, ali bodo ukrepi, ki jih je v zadnjih dneh sprejela vlada, učinkovali. Foto: STA

Tudi uradni vladni govorec Jelko Kacin je včeraj poudaril, da je pozitiven vsak četrti test. "Rasteta nam tako število okuženih kot žal tudi delež okuženih, je ob tem dejal. Kacin je izpostavil tudi problematiko lokalnih žarišč. "Po vsej državi, še posebej pa na Gorenjskem, ki ima med vsemi regijami trenutno najvišjo incidenco, se pojavljajo nova, lokalna žarišča. To so Železniki, Kranj, Kamnik, Jesenice pa tudi Novo mesto, Murska Sobota, Prevalje in Krško ter Škofja Loka," je naštel.

Predsednik vlade Janez Janša pa je na svojem Twitterju opozoril, da bodo številke še nekaj časa neizogibno velike, a kot je še zapisal, se po streznitvi v zadnjih dneh povsod po Sloveniji končno upoštevajo nujni higienski, zdravstveni in drugi omejitveni ukrepi. "Hvala vsakemu posebej," je ob tem dejal in še enkrat pozval k uporabi aplikacije ostani zdrav.

#Zmoremo! Številke #covid19 bodo še nekaj časa neizogibno visoke, a po streznitvi v zadnjih dneh povsod po Sloveniji končno upoštevamo nujne higienske in zdravstvene ter druge omejitvene ukrepe. Hvala vsem in vsakemu posebej. Naložimo aplikacijo #OstaniZdrav, varujmo zdravje. — Janez Janša (@JJansaSDS) October 21, 2020

V veljavi novi omejitveni ukrepi

Sicer pa so danes začeli veljati novi ukrepi s področja ponujanja izdelkov in storitev ter športa, ki jih je vlada sprejela v torek. Frizerski in kozmetični saloni v rdečih regijah lahko pod določenimi pogoji sprejmejo več kot eno stranko hkrati, dostava hrane je mogoča le med 6. in 21. uro.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je po novem omejeno na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko. To velja tudi za frizerske in kozmetične salone, ki so v rdečih regijah doslej lahko hkrati sprejeli le eno stranko ne glede na velikost poslovnega prostora. Poleg diskotek in nočnih klubov je po novem ponujanje storitev neposredno prepovedano tudi v kinematografih in kulturnih ustanovah, razen v galerijah, muzejih, arhivih in knjižnicah, ob upoštevanju omejitve ene osebe na 20 kvadratnih metrov.

Fitnesi v rdečih regijah ostajajo zaprti, enako kot gostinski lokali

V oranžnih regijah lahko gostinci hrano in pijačo strežejo med 6. in 21. uro, a le za mizami in ob upoštevanju varnostne razdalje. Povsod po državi pa je med 21. in 6. uro zjutraj odslej prepovedana dostava hrane in pijače in priprava te za osebni prevzem.

Rekreacija je medtem glede na ukrepe vlade dovoljena individualno, v družinskem krogu ali v skupinah do šest oseb ob upoštevanju trimetrske medsebojne razdalje, piše STA.