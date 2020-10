Neuradno: v Sloveniji potrdili 1.323 okužb novih okužb

Predsednik vlade Janez Janša je sicer že včeraj preko Twitterja napovedal, da bomo danes potrdili čez 1.100 okužb. S tvitom o rasti okužb se je odzval na zapis uporabnika, da naj bi bilo na Glavnem trgu v Mariboru, kjer je potekal "protest proti policijski uri", že najmanj sto ljudi, njihovo število pa naj bi še naraščalo. Ob tem je dodal, da je skrajni čas, da se državljani streznemo.

Raste tudi število okužb. Danes že preko 1.100. Streznite se. https://t.co/zKp4vUbqxk — Janez Janša (@JJansaSDS) October 20, 2020

V nadaljevanju je zapisal, da vse, ki se norčujejo iz zelo resne situacije, nasprotujejo nujnim ukrepom za zmanjšanje stikov in posledično okužb, ki to razpihujejo, ponovno poziva k treznosti in odgovornosti. "Ogrožate zdravje in življenja. Današnje število okužb je rekordno. Ukrepi so nujni," je dodal.

Vse, ki se norčujejo iz zelo resne situacije #Covid_19, nasprotujejo nujnim ukrepom za zmanjšanje stikov in posledično okužb ter #MSM, ki to razpihujejo, ponovno pozivamo k treznosti in odgovornosti Ogrožate zdravje in življenja. Današnje št. okužb je rekordno. Ukrepi so nujni. — Janez Janša (@JJansaSDS) October 20, 2020

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Včeraj se je po poročanju Večera v središču Maribora zbralo med 70 in 100 protestnikov, ki so izražali nestrinjanje z prepovedjo gibanja v nočnem času. Med protestniki naj bi prišlo tudi do verbalnega napada. Dogajanje so spremljale policijske enote. Okoli 22. ure so se protestniki razšli. Več v članku: Janša: Danes že prek 1.100 okužb, streznite se. Foto: Mediaspeed

Od sinoči v veljavo stopil ukrep o omejitvi gibanja

Za zajezitev širjenja koronavirusa je vlada v preteklih dneh sprejela nekaj ukrepov med katerimi je včeraj v veljavo stopila tudi omejitev gibanja na prostem od 21. do 6. ure zjutraj. Omejitev pa ne velja za naslednje primere:

odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog,

dostop in nudenje storitev za nujne primere.

Sicer pa se epidemiološka situacija v državi vsak dan slabša. Slovenija namreč spada med države, kjer so v zadnjih 14 dneh potrdili največ novih okužb z novim koronavirusom na število prebivalcev, kažejo podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Situacija je trenutno slabša le v štirih državah, v Franciji, Belgiji, na Nizozemskem in Češkem.