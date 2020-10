V karanteni še ena ljubljanska ekipa

Pri ACH Volley so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Ekipa je do nadaljnjega v karanteni.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Iz ACH Volley so sporočili, da je danes eden od njihovih igralcev opravil test na covid-19 in bil nanj pozitiven. Celotno moštvo je do nadaljnjega v karanteni, so pri ljubljanskem moštvu zapisali v sporočilu za javnost. Dan pred tem se je zaradi ene okužbe v samoizolacijo odpravila tudi ekipa HK SŽ Olimpija.