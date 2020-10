Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po nedeljski etapi letošnje Dirke po Italiji in na včerajšnji prosti dan so kolesarji in spremljevalno osebje znova opravili testiranje na novi koronavirus. Med 492 testi sta bila samo dva pozitivna, en kolesar in en član spremljevalnega osebja, kar je zelo spodbuden znak za nadaljevanje rožnate dirke, ki se bo v nedeljo, 25. oktobra, s še tretjim posamičnim kronometrom končala v Milanu. Manj spodbudna je novica za kolumbijskega šprinterja Fernanda Gavirio, ki je na covid-19 pozitiven že drugič!

Organizatorji dirke so v sporočilu za javnost zapisali, da je testiranje 492 vzorcev, ki so ga izpeljali v skladu s protokolom Mednarodne kolesarske zveze (UCI) in italijanskega ministrstva za zdravje, pokazalo na dve okužbi.

Eno med kolesarji - gre za kolesarja ekipe UAE Emirates Fernanda Gavirio, ki je povsem brez simptomov in je bil pozitiven že februarja na Dirki po Združenih arabskih emiratih - in drugo med spremljevalnim osebjem - gre za člana ekipe AG2R - La Mondiale . Oba sta že v izolaciji.

Fernando Gavira se je z novim koronavirusom okužil že marca. Bolezen je takrat prebolel v bolnišnic v Dubaju. Aprila je o resnosti bolezni takole seznanil javnost:

To je zelo dobra novica za organizatorje, ki so se pred tednom dni ukvarjali s precej slabšimi številkami in posledično dvomi o pravilnosti nadaljevanja dirke.

Zaradi okužb v ekipi sta se prejšnji torek z dirke umaknili moštvi Mitchelton-Scott in Jumbo-Visma. V obeh sta bila na testu pozitivna glavna aduta ekipe, in sicer Simon Yates, prvi potrjeno okužen s covid-19 na Giru, in Steven Kruijswijk.

Po en pozitiven primer so na prejšnjem testiranju imeli tudi v ekipi Ineos Grenadiers in AG2R - La Mondiale, a ker na Giru veljajo nekoliko ohlapnejša pravila, kot so veljala na Dirki po Franciji in Dirki po Španiji, ekipi zaradi dveh pozitivnih primerov v razmaku sedmih dni ni treba zapustiti dirke.

🇮🇹 Giro d'Italia 2020

🗓️ 20/10/2020

🚴‍♂️ Stage 16 | Udine - San Daniele del Friuli

📏 229 km

1⃣ GPM 2 cat

5️⃣ GPM 3 cat

⏰ 10:10 AM (CET)

🏁 ~4:05 PM (CET)

✒️ Live: https://t.co/3RV3dXR0s3

#️⃣ #Giro



Powered by @ENIT_italia pic.twitter.com/BSpF2zGfTM — Giro d'Italia (@giroditalia) October 20, 2020 Karavana Dirke po Italiji se bo danes približala tudi Sloveniji. 16. etapa s štartom ob 10.25 se bo začela v Vidmu in končala 229 kilometrov pozneje v kraju San Daniele del Friuli.

Dva pozitivna primera (člana spremljevalnega osebja iz ekip Sunweb in Bahrain-McLaren) so imeli tudi na Vuelti, ki se bo v baskovskem mestu Irun na severovzhodu Španije začela danes.

