Nizozemsko moštvo bo imelo na Vuelti zelo kakovostno zasedbo, v Primožu Rogliču in Tomu Dumoulinu pa dva kapetana, ki bi lahko osvojila tritedensko špansko kolesarsko pentljo.

Pri Jumbo-Vismi so bili po dirki Tour de France razočarani, ker so predzadnji dan po izjemni vožnji Tadeja Pogačarja na kronometru izgubili rumeno majico, ki so jo imeli pred tem vseskozi pod varnim nadzorom.

"Hitro sem sprejel, kot je bilo. Gledal sem pozitivno naprej proti naslednjim dirkam. Zdaj sem tu. Poskušam narediti najbolje, kar lahko," se je na tisto soboto ozrl Roglič, Dumoulin pa ob tem dodal: "Seveda smo bili vsi razočarani, ker nismo pripeljali rumene majice v Pariz. Dobro je izgledalo do kronometra. A to je dirkanje. Pogačar je bil takrat močnejši. In to je treba sprejeti. Kar je, je."

"Srečen sem, da smo prispeli"

Zaradi trenutnih razmer s covid-19 so varnostni ukrepi na Vuelti že strožji. Foto: A.S.O. /Alex Broadway Ker je sezona zaradi koronavirusa kratka, pravega časa kolesarji za pripravo na Vuelto niso imeli. Dirka bi morala biti sicer septembra, zdaj pa bo nekaj dni potekala celo vzporedno z Girom, ki se konča v nedeljo.

"Vse skupaj je malce drugače kot normalno. Razmere so drugačne kot lansko leto. Predvsem za nas tekmovalce pa je vse enako. Sezona je precej kratka, zgoščena. Po Liege-Bastogne-Liege sem bil prvič doma po treh mesecih. Lepo je bilo priti. Po drugi strani sem se poskušal čim bolj spočiti in optimalno pripraviti, kolikor se da. Vse stvari so zelo negotove. Ne vemo, kaj se bo v teh časih zgodilo, koliko časa bo trajalo. Srečen sem, da smo prispeli in bomo od jutri naprej začeli," poudarja Roglič, ki dodaja, da so za razliko od Toura še poostrili ukrepe, da ne bi prišlo do morebitne okužbe s covid-19.

Pri Jumbo Vismi so prav zaradi koronavirusa, s katerim je bil okužen Steven Kruijswijk, zapustili Giro.

Dve osebi pozitivni na Covid-19 Vsi kolesarji, ki so prispeli v Španijo in bodo v posebnem balončku potovali do Madrida, so bili na testu covid-19 negativni. Zato pa sta bila dva pozitivna primera v spremljevalnem osebju pri ekipah Team Sunweb in Bahrain McLaren.

Želi čim več zmagovati, že od prvega dne dalje

Bo že v prvi etapi napadel rdečo majico vodilnega? Foto: Luis Angel Gomez / Photogomezspo "Enako bo kot na Touru. Prišli smo z močno ekipo. S Tomom sva kapetana. Videli bomo, kdo bo na koncu boljši in na koga bomo delali. Upamo, da bomo dobro kolesarili," pravi slovenski kolesar in o svojih ciljih dodaja: "Želel bi si čim več zmagovati. To bi veljalo že od jutri naprej. Bomo videli, kaj bo. Precej drugače je na letošnji Vuelti. Konec koncev bo to nova izkušnja. Želim dati vse od sebe, kot vedno. Če bo to podkrepljeno z rezultati, bomo še toliko bolj zadovoljni."

Zaveda se, da bo moral biti v pravi formi že prvi dan. Uvodne tri etape so namreč gorske in bodo že naredile selekcijo med najboljšimi, predvsem pa se bo videlo, kdo ima močne noge. Pred prvim prostim dnevom bo sledila še kraljevska etapa s ciljem na Col du Tourmalet, ko se bo slika v boju za rdečo majico vodilnega še izdatneje skristalizirala.

"Trasa je nekoliko drugačna kot na Touru. Tretji vikend je videti lažji. Že jutri in v naslednjih dneh bomo videli, kako smo dobri. Takoj so tri gorske etape. Meni osebno je trasa dirke všeč. Nenehno bomo dirkali. Zanimivo bo tudi gledati," je pred začetkom 75. Vuelte povedal najboljši mož na svetovni kolesarski lestvici.