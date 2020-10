Soj luči spet usmerjen v Rogliča

Primož Roglič je lani septembra razveselil slovensko javnost in vse v ekipi Jumbo-Visma, ki so pozdravili zmagovalca tritedenske dirke, kar se je zgodilo prvič v vsej zgodovini nizozemske ekipe.

Prav slovenski kolesar je bil tisti, ki je dvignil apetite pri Jumbo-Vismi, potem ko je vse od prihoda leta 2016 tako ekspresno napredoval, pa čeprav tudi oni sprva niso verjeli, da mu bo uspel takšen preskok.

Ni jim preostalo drugega, kot da mu sledijo. Tako so imeli za letos cilj osvojiti Tour de France. Ekipa je funkcionirala odlično in nadzirala vse po francoskih tleh, dokler ni prišel na vrsto posamični kronometer, v katerem je izjemni Tadej Pogačar odpeljal sanjsko vožnjo in dan pred koncem Rogliču slekel rumeno majico.

Interni boj med Rogličem in Dumoulinom bi lahko pomenil tudi boj za rdečo majico

Pri Jumbo-Vismi so imeli željo po dobri uvrstitvi tudi na Giru, vendar so italijansko dirko ta teden zapustili, potem ko je bil kapetan moštva Steven Kruijswijk pozitiven na novi koronavirus.

Tom Dumoulin bo prav tako kapetan Jumbo-Visme. Z Rogličem sta osrednja aduta nizozemskega moštva. Foto: Reuters

Moštvo pa že gleda proti Vuelti, ki bo dvignila zastor 20. oktobra v Irunu. V Španijo bo odpeljala odlično zasedbo. Na papirju najmočnejšo med vsemi. Kapetana bosta Roglič in Tom Dumoulin. Ob njima bodo kolesarili še George Bennett, Robert Gesink, Sepp Kuss, Lennard Hofstede, Jonas Vingegaard in Paul Martens.

Najpomembnejši bo prvi teden, poudarja športni direktor

Tudi letos je cilj vodilnih v nizozemskem moštvu rdeča majica. Kdo bo osrednji kapetan, športni direktor Grischa Niermann v tem trenutku ne more govoriti. Odgovor bo dala cesta. Lani je kot prvi Slovenec osvojil eno izmed največjih dirk na svetu. Foto: Javier Lorenzo Domínguez

"Med Vuelto bo postalo kristalno jasno, kdo je naš osrednji mož. Naša ekipa ima na štartu dva favorita za skupno zmago. Eden izmed njiju je lanskoletni zmagovalec. To bo pomenilo, da bomo pod budnim očesom drugih ekip. Tega se zavedamo. Začeti moramo z odličnim načrtom, da bomo prikazali dobre vožnje. Mislim, da imamo zelo dobro ekipo, v kateri sta dva kolesarja naša absolutna prioriteta. Naloga preostalih bo pomoč Primožu in Tomu. Vingegaard bo premierno nastopil na Grand Touru, kar bo za njegov razvoj dobrodošlo. Zagotovo ga čaka veliko dela, kar bo dober učni poligon," pravi Niermann.

Roglič ima priložnost, da se priključi sedmerici kolesarjev

Lani je Roglič enajst dni nosil rdečo majico vodilnega, nato so ga v glavnem mestu Madridu okronali za najboljšega.

O tem, kdo vse bo nastopil in kdo bo tekmec Rogliču in Dumoulinu v lovu na skupno zmago, smo že pisali, prav tako je bil narejen prerez najbolj ključnih etap. Jasno pa je, da kolesarji naredijo etapo zahtevno ali ne, zato morajo biti favoriti za končno zmago nenehno na preži. "Prve tri etape so že gorske, zato bomo morali biti močni že od začetka. Kmalu bo sledila šesta etapa, ki bo nov težak preizkus. Po mojem mnenju je to kraljevska etapa, ki se bo končala s ciljem na Col du Tourmalet. Seveda bodo še sledile težke etape, vendar bo po mojem mnenju na Vuelti najpomembnejši prvi teden," je izpostavil Niermann.

Chris Froome je do zdaj dvakrat osvojil Vuelto. Nastopil bo tudi letos. Foto: Reuters

Nazadnje je bil Španec Roberto Heras tisti, ki mu je uspelo ubraniti naslov najboljšega na španskih tleh. Celo trikrat zapored je zmagal Vuelto (2003, 2004 in 2005), skupno pa štirikrat, kar je največ med vsemi. Po tri zmage imata Tony Rominger in Alberto Contador, Roglič pa bi se ob morebitnem novem zmagoslavju pridružil sedmerici s po dvema zmagama (Gustaaf Deloor, Julian Berrendero, Jose Manuel Fuente, Bernard Hinault, Pedro Delgado, Alex Zülle in Chris Froome – zadnji bo letos prav tako nastopil in bo ob Richardu Carapazu eden od favoritov bogatega moštva Ineos Grenadiers).