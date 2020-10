Roglič in Pogačar kraljujeta na vrhu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar kraljujeta na vrhu lestvice

Slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar kraljujeta na vrhu lestvice Foto: Reuters

Slovenska kolesarska zvezdnika Primož Roglič in Tadej Pogačar ostajata na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Prvo mesto pa zaseda tudi Slovenija, ki med državami še naprej drži primat pred Francijo, Italijo in Belgijo.

Tridesetletni Kisovčan je ohranil 4890 točk, 22-letnik s Klanca pri Komendi pa 3970. Tretji je Belgijec Wout Van Aert, ki se je v primerjavi s prejšnjim tednom približal Slovencema za 85 točk, a ostaja daleč zadaj z 2340 točkami.

Medtem ko je Pogačar že končal sanjsko sezono, bo Roglič neuradno dirkal na Vuelti, kjer bo branil lansko zmago. Toda naraščajoče število okužb z novim koronavirusom ter predvsem morebitno vreme sta oviri pri izvedbi tako velikega kolesarskega dogodka v Španiji.

V seštevku osmih najboljših kolesarjev vsake države ima Slovenija 10.522 točk, na drugem mestu pa je po novem Francija, ki jih ima 9186,83. Tretja je Italija z 8162 točkami.

Točke za to lestvico so prispevali Luka Mezgec (60., 627 točk), Matej Mohorič (82., 481 točk), Jan Polanc (130., 308 točk), Jani Brajkovič (345., 113 točk), Jan Tratnik (498., 78 točk) in Marko Kump (644., 55 točk).

Najboljša slovenska kolesarja na lestvici Uci bosta izgubila nekaj točk do konca sezone, saj se bodo Rogliču brisale točke z lanskega Gira, na katerem je bil tretji, Pogačarju pa lansko tretje mesto na Vuelti.