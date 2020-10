Mladi Nizozemec sanja, da bi postal kot Roglič (video)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z odličnimi predstavami in svojo zgodbo je slovenski kolesar Primož Roglič dobil veliko navijačev tudi zunaj naših meja. Prav tako se po njem zgledujejo mladi kolesarji. Nekateri bi radi prišli na njegovo raven. In o tem sanja tudi mladi Nizozemec iz Jumbo-Visme.

Na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI imamo Slovenci dva svoja kolesarja povsem na vrhu. Kraljuje Primož Roglič, na drugem mestu je junak Dirke po Franciji Tadej Pogačar.

Rogličeva zgodba je še toliko bolj posebna, ker je prišel v kolesarski svet zelo pozno in to iz športa, ki razvija povsem drugačne mišice. V smučarskih skokih so imeli namreč skakalci dolgo časa celo prepoved kolesarjenja.

Dosežki, s katerimi se spogledujejo mladi kolesarji

Po zmagi na dirki Po Sloveniji leta 2015 so se mu nato ob pomoči Bogdana Finka odprla vrata v tujino. Čeprav so bili sprva skeptični tudi pri Jumbo-Vismi, je pri nizozemskem moštvu dobil priložnost in v zadnjih štirih letih naredil ogromen napredek.

Lani je osvojil Dirko po Španiji in kot prvi Slovenec osvojil tritedensko preizkušnjo. Foto: Luis Angel Gomez / Photogomezspo

Zmagoval je na primer etape na Giru, Dirki po Franciji, postal svetovni podprvak v kronometru leta 2017 … Nato je prišlo leto 2019. Kot prvi Slovenec je osvojil tritedensko dirko. Tekmece je pokoril na Vuelti in se povzpel tudi na vrh lestvice UCI, na kateri ostaja še danes.

Letos je bil na dobri poti, da osvoji največjo dirko na svetu, a je moral v zadnjem trenutku priznati premoč rojaku Pogačarju. Dosežki, s katerimi navdušuje, so hvalevredni. In tem bi se radi v prihodnje približali tudi mladi kolesarji.

Zanje je vzornik

V njegovem moštvu je kar nekaj golobradih tekmovalcev, ki se zgledujejo po njem. Letos so dobili celo možnost, da so spoznali našo Slovenijo, potem ko so na Rogli opravili trening kamp, nato pa je vsega 18-letni Olav Kooij celo zmagal na dirki za VN Kranja.

"Sanje so, da bi postal tako dober kot on. Primož je za nas velik vzornik, ker je med najboljšimi na svetu. Lepo ga je imeti v ekipi. Cilj imamo, da bi bili tako dobri kot on," je o slovenskem kolesarju dejal 20-letni Nizozemec Gijs Leemreize, ki je v tistem času prav tako treniral v naši državi.

Mlademu Nizozemcu je Roglič vzornik. Foto: Jaka Lopatič

Primoža osebno še ni spoznal, ker mlajši kolesarji ne trenirajo s člansko zasedbo, zato pa je Kisovčan razumljivo tema pogovorov pri mladih kolesarjih, ki želijo v prihodnje postati odlični kolesarji.

"Moj cilj je, da bi bil kolesar ekipe World Tour in del slovite dirke Tour de France," je še dejal Leemreize, ki je imel poleti nekaj smole, potem ko je na dirki Vuelta a Burgos padel, a je v zadnjem obdobju spet v pogonu in je bil na primer na dirki kategorije 2.2 Ronde de I'Isard v Franciji skupno peti.