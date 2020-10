Roglič storil nekaj, česar so sposobni le vrhunski športniki

S sijajnim zaključkom na klasiki Liege-Bastogne-Liege slovenski kolesar Primož Roglič ni prišel le do zmagovalnega trenutka, temveč tudi do zadoščenja, po katerem je v zadnjem mesecu hrepenel. "Dokazal je, da je svetovna klasa," je poudaril kolesarski strokovnjak Martin Hvastija.

Ko na sloviti Dirki po Franciji v izdihljajih izgubiš že videno skupno zmago, za katero si podredil celotno sezono, in ko v zaključku ostaneš tudi brez medalje na svetovnem prvenstvu, je izjemno težko zbrati misli in iti v naslednjo bitko.

Le največji so zmožni, da se tako hitro poberejo in naredijo nekaj takšnega, kot je to uspelo Primožu Rogliču. Slovenski šampion je na 257 kilometrov dolgi belgijski klasiki tlakoval pot do velikega zmagoslavja (42. zmaga v profesionalnem svetu kolesarstva), ki mu je prineslo dodatno zadovoljstvo. Njegova izjava po koncu, da je končno le nekaj zmagal, pove veliko, kako je hrepenel po zmagi.

"Pokazal, da je vrhunski kolesar, svetovna klasa"

"Super za Primoža. Zaslužil si je in večina misli tako. Dejansko je pokazal, da se zna pobrati in gledati naprej. To dirko je prvič vozil. Že iz fizičnega vidika je težko, pri njem je bilo še iz psihološkega. V enem tednu se je pobral in pokazal, da je vrhunski kolesar. Svetovna klasa. Pokazal je, zakaj je prvi na lestvici," se je veselil njegovega uspeha Martin Hvastija.

Matej Mohorič je dokazal, da mu klasike ležijo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Da je nekdanji skakalec pravi borec in ima karakter, je pokazal že s tem, da se je po razočaranju na Touru prejšnji torek pojavil na prizorišču svetovnega prvenstva. Ni bilo namreč povsem samoumevno, da bo nastopil. To ga je naredilo še večjega zvezdnika v svetu kolesarstva.

A ni bil v nedeljo le Roglič tisti, ki je razveselil slovenske privržence tega športa. Tadej Pogačar, ki ga je v ciljnem šprintu tako kot Marca Hirschija zaprl Julian Alaphilipp, je s tretjim mestom pokazal, da se odlično znajde tudi na klasičnih dirkah. In potem je bil tu še Matej Mohorič, ki je kot hitri vlak ubežal preostalim favoritom in se na koncu četverici priključil v boju za zmago ter osvojil četrto mesto.

Pripravili dober teren za olimpijske igre: odlični obeti za Tokio

"Vesel sem za Mohoriča, da se je zbudil. Malce je manjkal na svetovnem prvenstvu. Utrujen je bil. A mu je Tour prišel prav. Pogačar in Roglič sicer nista dobra enodnevna dirkača. Ampak na tako težki dirki lahko vrhunsko odvozita," razlaga Hvastija.

Tadej Pogačar in Marc Hirschi v pogovoru po koncu klasike Liege-Bastogne-Liege. Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux

In zelo zahtevna bo tudi olimpijska trasa prihodnje leto, na kateri bosta Roglič in Pogačar v pravi formi favorita za medaljo. "Na olimpijskih igrah bodo zagotovo možnosti po odličnem dosežku. Dejstvo je, da imamo zelo močno ekipo. In takšnih rezultatov, do katerih prihajajo naši kolesarji, se bomo morali navaditi. Ko so dirke težke, so naši fantje zraven," je vesel Hvastija.

Pred njim spet Vuelta

Najboljša kolesarja na svetovni lestvici, Roglič in Pogačar, imata za zdaj vsak svoj koledar do konca oktobra. Pri mlajšem Pogačarju je na strani procyclingstats.com, kjer beležijo štarte kolesarjev na dirkah, predvidena Dirka po Flandirji, pri Rogliču Vuelta, ki jo je lani osvojil. Na svetovnem prvenstvu je član Jumbo Visme dejal, oh, kje je še Vuelta ... Zato pa je njegov moštveni kolega Tom Dumoulin v pogovoru za nizozemsko televizijo L1 obelodanil svojo vlogo na španski tritedenski klasiki. In v njej omenil tudi Rogliča.

Ni še znano, ali bo nastopil na Vuelti ali ne. Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux

"Če bom v boljšem položaju jaz, bo Primož pomagal meni, če bo v boljšem stanju Primož, se bo ponovil scenarij s Toura," je tako Nizozemec potrdil nastop slovenskega kolesarja na dirki, ki se bo začela 20. oktobra. Dumoulin, ki je zadnje mesece Rogliču ves čas stal ob strani, kakor tudi na Liege-Bastogne-Liege, upa, da bo konkurenčen za zmago. Zdaj bodo imeli pri Jumbo-Vismi kar dva velika konkurenta za rdečo majico, ki pripada najboljšemu.