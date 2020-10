Belgijski veteran z zlomljenimi rebri, počenim vretencem ...

Greg Van Avermaet, 35-letni specialist za enodnevne dirke, nedeljske belgijske klasike, ki jo je dobil slovenski šampion Prinmož Roglič, ni končal, odstopil je po trku v prometni otok kakšnih 100 kilometrov pred ciljem 257 kilometrov dolge dike.

Čeprav so sprva iz moštva prihajale precej pozitivne informacije o stanju belgijskega koelsarja in se je govorilo celo o nastopih na prihajajočih klasikah, se je kasneje, po natančnejšem pregledu v bolnišnici, izkazalo, da Van Avermaet kar nekaj časa ne bo smel sesti na kolo. Zlomil si je namreč tri rebra, počil vretence in natrgal ramenske vezi.

Video of McCarthy and Van Avermaets crash. Signalers should be mandatory with road furniture like this on curved roads. Riders clearly can't see it coming #LBLpic.twitter.com/RrXQHctKhR