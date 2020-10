Roglič ga je spravil v nelagoden položaj, po drami se je opravičil

Julian Alaphilippe je tako kot na svetovnem prvenstvu skočil in skušal pobegniti tekmecem, a mu je tokrat trojica sledila, vključno s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem.

Julian Alaphilippe je tako kot na svetovnem prvenstvu skočil in skušal pobegniti tekmecem, a mu je tokrat trojica sledila, vključno s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem. Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux

Julian Alaphilippe je imel v ciljnem šprintu kar 257 kilometrov dolge belgijske klasike Liege-Bastogne-Liege roke že v zraku, a jih ob prečkanju ciljne črte hitro spustil, potem ko je na desni strani zagledal ekspresni vlak, ki je slišal na ime Primož Roglič.

Sprva je mislil, da je zmaga na enem od petih kolesarskih spomenikov njegova, a se je takrat drama za kolesarja v mavrični opravi, ki pripada svetovnemu prvaku, šele začela. Naredil je amatersko napako. Dobil je učno uro in prepričani smo lahko, da kaj takšnega ne bo več ponovil. A ni edini v svetu kolesarstva, ki se je že prehitro veselil zmage in bil na koncu razočaran.

Udarec za udarcem

Ko je že mislil, da je njegovo drugo mesto za slovenskim junakom Rogličem, je sledil nov udarec. Komisar dirke ga je namreč kaznoval z odvzemom treh mest, potem ko je v zaključnem šprintu preveč vijugal desno in levo ter zaprl pot Marcu Hirschiju in Tadeju Pogačarju. Švicar je bil videti najmočnejši, a je nato skupaj s Pogačarjem, s katerim sta imela bližnji stik, odpadel v boju za zmago.

Alaphilippe je v šprintu zaprl Hirschija in Pogačarja, ki sta imela tudi bližnji stik. Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux

Tako je drugo mesto pripadlo Hirschiju, tretje Pogačarju, slovenski dan pa je dopolnil odlični Matej Mohorič. Član Bahrain McLarna je izkoristil, da se je četverica v zaključku nekaj časa spogledovala, kdaj bo kdo začel s šprintom. Iz ozadja je pridrvel, šel sprva mimo, takrat pa se je šprint dejansko začel. Prav Alaphilippe je bil tisti, ki je skočil, na koncu pa je svetovni prvak ostal praznih rok.

Opravičilo za storjeno

Nervozno je stal za ciljno črto in čakal, kaj bo pokazal fotofiniš. Kmalu se je izkazalo, da je Rogličevo kolo za nekaj centimetrov pred njegovim prečkalo cilj. Hitro se je odpravil k ekipnemu avtobusu, potem ko je doživel razočaranje. Na tej dirki je bil Francoz že drugi leta 2015 in s trenutno formo je imel odlično priložnost, da osvoji tudi to klasiko, potem ko je že zmagal na italijanski Milan-San Remo (2018).

Primož Roglič je za nekaj centimetrov prehitel Alaphilippa in se veselil velike zmage. Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux

"Dobro sem se počutil, skušal odpeljati dobro dirko. Ob sebi sem imel močno ekipo, ki je naredila odlično delo. Skozi celotno traso je pazila name. Na najtežjem delu Roche-Aux-Faucons sem napadel, naredil selekcijo in skupaj s tremi kolesarji naredil razliko. Dobro smo sodelovali, držali našo prednost pred zasledovalci. V zadnji kilometer sem šel samozavestno. 200 metrov pred ciljem sem začel s šprintom, nato pa naredil napako, za katero prevzemam vso odgovornost. Zavedam sem, da je moje vijuganje povzročilo drugim kolesarjem težave in se jim opravičujem za to potezo. Rad bi poudaril, da tega nisem naredil namerno," je po nedeljski dirki razlagal Alaphilippe, ki je skušal na podoben način priti do zmage kot na svetovnem prvenstvu, potem ko je na težkem delu v zaključnih kilometrih odskočil iz glavnine favoritov.