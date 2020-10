Kako so v spremljevalnem avtu noreli ob Rogličevi zmagi #video

Spomnimo: Primož Roglič je z včerajšnjo zmago na dirki Liege–Bastogne–Liege dosegel prvo slovensko zmago na enem od tako imenovanih kolesarskih spomenikov, h katerim spadajo še enodnevne dirke Milano–San Remo, Pariz–Roubaix, Dirka po Flandriji in po Lombardiji.

Slovenski uspeh sta s 3. in 4. mestom dopolnila zmagovalec letošnje Dirke po Franciji Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Matej Mohorič (Bahrain-McLaren), ta se je po odličnem spustu in napadu v zadnjih metrih vmešal v boj za zmagovalni oder.

Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux

Glede na to, da je šele po pregledu posnetkov postalo jasno, da je zmaga pripadla Rogliču, ki je po desni strani silovito šprintal vse do ciljne črte, in ne svetovnemu prvaku Julianu Alaphilippu (Deceuninck-QuickStep), ta je že nekaj metrov pred ciljem suvereno dvignil roke v znak zmagoslavja, so bila tudi čustva v cilju in spremljevalnih avtomobilih obeh glavnih akterjev včerajšnjega razpleta zelo burna.

Pri Jumbo-Vismi so že objavili posnetek iz avta, pri ekipi Deceuninck-QuickStep pa so ga vsaj za zdaj raje zadržali zase.

"I made a mistake for which I take full responsibility. I am aware that my swerve caused a problem to the other riders and I apologise for that, but I want to underline that I didn’t do it on purpose" - @alafpolak1 after Sunday's tense #LBL final: https://t.co/vKnUR5WsQw pic.twitter.com/1tLm9t2cmR — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) October 4, 2020

Alaphilippe je bil zaradi spremembe linije, s čimer je zaprl pot Marcu Hirschiju (Sunweb) in posledično Pogačarju, pozneje kaznovan z relegacijo na 5. mesto, zadnje v skupini najboljših. Za svoje dejanje ob koncu 257 kilometrov dolge preizkušnje se je že opravičil in obljubil, da se je kaj takega - tako oviranje na trasi kot preuranjeno praznovanje - zgodilo prvič in zadnjič.

Športno je čestital tudi Rogliču za zmago. Ta je v prvi izjavi po zmagi dejal, da je končno "nekaj zmagal", s čimer je imel v mislih "poraz" na Dirki po Franciji, če drugo mesto na najprestižnejši etapni dirki v svetu kolesarstva sploh lahko dobi takšno oznako.

Preberite še: