Šef Rogličeve ekipe: Če bo v ekipi ena okužba, bomo najbrž zapustili tudi Vuelto

V javnost prihaja vedno več zgodb, ki ne govorijo v prid organizatorju Dirke po Italiji, agenciji RCS Sport. Govori se o napakah pri hotelski namestitvi, saj naj bi na Siciliji, kjer se je dirka začela, v istem hotelu in iz istega hotelskega bara jedlo po več ekip skupaj, prav tako pa drugi gostje.

Full interview with Plugge here https://t.co/j9I6gGuQFH — Orla Chennaoui (@SportsOrla) October 15, 2020

"Na Dirki po Franciji je naša ekipa jedla v svojem prostoru, tega na Dirki po Italiji niso zagotovili," je navedel Plugge in poudaril, da je še bolj kot protokol, ki ga vzpostavi organizator, pomembno vedenje ljudi.

Direktor ekipe Jumbo-Visma Richard Plugge: Zame je še vedno najbolj pomembno to, da ostanemo zdravi, saj nihče ne ve, kako huda oblika bolezni ga čaka, če se okuži z virusom. Dokler tega ne vemo, bomo storili vse, da se okužbi izognemo. Če je torej v naši ekipi nekdo okužen, moramo ukrepati, tako je vsaj moje mnenje." Foto: Jaka Lopatič

Zaradi korone osem dni v bolnišnični oskrbi

"Tudi če tega ni v protokolu, bi se sam pred dirko odločil za desetdnevno karanteno," je dejal Plugge, ki je marca tudi sam prebolel bolezen covid-19. Zaradi slabega poteka bolezni je kar osem dni preživel v bolnišnici, posledice pa čuti še danes.

"Opazil sem, da še vedno nisem stoodstotno pripravljen za izvajanje športne aktivnosti. V vsakdanjem življenju sicer ne čutim posledic, jih pa čutim med kolesarjenjem in tekom," je dejal Nizozemec in poudaril: "Zame je še vedno najbolj pomembno to, da ostanemo zdravi, saj nihče ne ve, kako huda oblika bolezni ga čaka, če se okuži z virusom. Dokler tega ne vemo, bomo storili vse, da se okužbi izognemo. Če je torej v naši ekipi nekdo okužen, moramo ukrepati, tako je vsaj moje mnenje," je povedal.

"Z odhodom z Gira smo naredili najboljšo potezo za dirko in karavano"

To je bil tudi razlog, da se je vsa ekipa Jumbo-Visme v torek že po samo enem pozitivnem testu v svojih vrstah – z novim koronavirusom se je okužil kapetan ekipe na Giru Steven Kruijswijk – in dejstvu, da se virus izredno hitro širi, ekipa pa je bila v zadnjih tednih v tesnih stikih, odločila za takojšen odhod z dirke, čeprav protokol tega od njih ni zahteval. "Mislim, da smo s svojim odhodom naredili najboljšo mogočo potezo za vso karavano in izvedbo dirke" je menil Plugge.

V nadaljevanju je razkril, da so organizatorja najprej zaprosili, naj štart 10. etape prestavi, tako da bi ekipe pridobile nekaj časa za novo testiranje (prvi testi naj bi pokazali na kar 11 okužb) in presojo razmer, a so naleteli na gluha ušesa.

Po pozitivnem testu Stevena Kruijswijka se je vodstvo Jumbo-Visme odločilo, da vsa ekipa nemudoma zapusti Giro. Foto: Reuters

"Kolesarji in vsi v ekipah so bili zaskrbljeni. Vsi smo bili pred začetkom dirke negativni, vsi smo živeli skupaj in vsi smo spoštovali varnostni protokol, ki je precej oster, pa vendar so kljub temu zdaj trije kolesarji (poleg Kruijswijka še Michael Matthews, ta je bil na ponovnem testiranju negativen, in Simon Yates) pozitivni.

Zato smo bili vsi v skrbeh, kako se bo zadeva razvijala v prihodnje in ali je naša ekipa lahko razlog za širitev okužbe v vsej karavani. V želji po tem, da bi ohranili zdravje v karavani, smo sklenili, da je umik z dirke najboljša odločitev."

Pri tem je treba poudariti, da ekipi glede na protokol ne bi bilo treba zapustiti dirke, a kot pravi Plugge, je protokol ena stvar, logika pa druga. "Sprejeli smo svojo odločitev, preostala moštva pa svojo," je dejal. Ekipa Jumbo-Visma se je iz preventivnih razlogov odpovedala tudi marčevski dirki Pariz–Nica.

Umik z Vuelte? "Najverjetneje tudi."

Na vprašanje novinarke Eurosporta, ali se bodo za podobno potezo, torej umik z dirke že v primeru zgolj ene okužbe znotraj ekipe, odločili tudi na Vuelti, kjer bo Primož Roglič branil lansko zmago, je Plugge dejal, da najverjetneje tudi.

Če se bo v ekipi Jumbo-Visma tudi na Vuelti pojavila okužba z novim koronavirusom, bo iz preventivnih razlogov najverjetneje morala domov vsa ekipa. Foto: Luis Angel Gomez / Photogomezspo

"Če se bo v ekipi pojavila okužba, je novo tveganje za okužbo tudi pri sostanovalcu okužene osebe, ta pa je tveganje za preostale člane ekipe. Ja, verjetno bomo storili enako."

Rogličev moštveni kolega: Vse je šlo narobe že v prvem hotelu

Zelo kritičen do organizacije na Giru je bil tudi Rogličev moštveni kolega Jos van Emden, ki je v pogovoru za podcast Cycling Podcast razkril, da so ekipe v času etap na Siciliji prebivale v istem hotelu kot splošna javnost.

COVID-19 at the Giro.



We hear stern words from Jos van Emden on the Giro's organisation in our latest episode.



Listen to the full episode 👉🏻 https://t.co/Kw885l2obT#cycling #giro #covid pic.twitter.com/HrZWpCyQdK — The Cycling Podcast (@cycling_podcast) October 13, 2020

Za okužbe v karavani je okrivil organizatorja, agencijo RCS Sport in Mednarodno kolesarsko zvezo (UCI), ker naj jim ne bi uspelo zagotoviti neprodušnega mehurčka okrog ekip.

Van Emden je prepričan, da je mehurček počil že na dan uvodne etape v Palermu na Siciliji, saj da ni bila zagotovljena popolna ločenost med splošno javnostjo, osebjem organizacijske ekipe in podpornimi ekipami.

Jos van Emden je zelo kritičen do organizatorjev Dirke po Italiji. Foto: Getty Images

"Vse je šlo narobe že v prvem hotelu, v katerem smo prebivali. Tam smo bili skupaj s štirimi ali petimi ekipami, kar ni težava, saj ekipe skrbijo za zdravje svojih kolesarjev, težava pa so nastopi, ker so bili v istem hotelu tudi policisti in spremljevalci na motorjih, ter ekipa Shimana in splošna javnost, ki so hrano jemali iz istega bara kot mi. To je bil ogromen spodrsljaj.

Podobno zgodbo sem slišal tudi od nekoga iz ekipe QuickStep, ki je prebivala v istem hotelu kot ekipa Mitchelton-Scott. Potem se je izkazalo, da je Simon Yates okužen," je dejal Nizozemec, ki je v podkastu gostoval še pred ponedeljkovim razkritjem skrb zbujajočih podatkov s testiranja.

"Zame ni nobenega dvoma o tem, kje se je okužil. Moralo se je zgoditi prav tam. To je narobe. Da je bilo v dveh hotelih nameščenih deset ekip ter ostali gostje, to ni dobro," se je jezil Rogličev moštveni kolega, ki je prepričan, da bi moral UCI storiti več, da okužb ne bi bilo.

"Upam, da bodo zvezi izstavili račun"

"Skrbijo samo zase, za to, da se ne okužijo, vsaj tako jaz vidim stvari. Če se bo okužilo še več ljudi, upam, da bodo Mednarodni kolesarski zvezi izstavili račun. Na kratko, organizatorju bi morali povedati, da to ni dobra ideja, da morajo najti drugačno rešitev."

Tudi sicer vedno več ljudi meni, da karavana ne bo dosegla cilja v Milanu, je pa hkrati tudi res, da je podobno prepričanje veljalo tudi za Dirko po Franciji, ki pa ji je cilj v Parizu uspelo doseči brez večjih prask.