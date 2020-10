Potem ko so organizatorji Dirke po Italiji zjutraj objavili skrb vzbujajoče podatke o testiranju na novi koronavirus - med 571 testi je bilo osem pozitivnih, med njimi tudi testa dveh kolesarjev, in sicer Stevena Kruijswijka, kapetana ekipe Jumbo-Visma in Michaela Matthewsa, šprinterja iz Sunweba -, so se vrste kolesarjev, ki bodo danes dirkali v 10. etapi Gira, močno razredčile. Zaradi novih okužb v ekipi je namreč dirko na lastno željo zapustilo moštvo Mitchelton-Scott, nekaj minut pred štartom pa so iz preventivnih razlogov slovo napovedali tudi pri ekipi Jumbo-Visma.

Steven Kruijswijk, kapetan Jumbo-Visme na letošnjem Giru, ki je v skupni razvrstitvi dirke zasedal 11. mesto z minuto in 24 sekundami zaostanka za vodilnim Portugalcem Joaom Almeido (Deceuninck-QuickStep), se tako danes ni pojavil na štartu današnje 10. etape. Kot je postalo znano pred kratkim, tam ni niti preostalih kolesarjev Jumbo-Visme.

Na nepravilnosti v zvezi z varnostjo na Giru je sinoči opozoril Jos van Emden, kolesar ekipe Jumbo-Visma.

Iz nizozemske ekipe so sporočili, da Kruijswijk nima nobenih simptomov bolezni, zato ga je novica močno presenetila. "Znotraj ekipe se držimo vseh ukrepov. Počutim se dobro, ne morem verjeti, da sem se okužil. To je za nas ogromno razočaranje in velika škoda, da moram Giro zapustiti na tak način," je sporočil Rogličev moštveni kolega, ki je pred Girom veljal za enega glavnih favoritov za zmago.

Športni direktor Jumbo-Visme: Sprejeli smo najbolj odgovorno odločitev



Športni direktor ekipe Jumbo-Visma Addy Engels je medijem, ki so prisotni na Giru pojasnil, da so odločitev sprejeli iz preventivnih razlogov.



"To je po našem mnenju najbolj odgovorna odločitev. Vsi smo bili v bližini Stevieja in vemo, kaj se je zgodilo v ekipi Mitcheltona, kjer so se iz enega primera okužbe razvili štirje. Odločitev o umiku z dirke smo sprejeli skupaj z vodstvom našega moštva. To je najbolj varna možnost za našo ekipo in za nadaljevanje dirke." Predčasno slovo in okužba znotraj ekipe odpirata vprašanje glede udeležbe na Vuelti, ki se v baskovskem mestu Irún začenja čez natanko teden dni. Tam naj bi nastopil tudi Primož Roglič, prvi kolesar svetovne jakostne lestvice. Engels o morebitni udeležbi kolesarjev Jumba ni želel špekulirati. Predčasno slovo in okužba znotraj ekipe odpirata vprašanje glede udeležbe na Vuelti, ki se v baskovskem mestu Irún začenja čez natanko teden dni. Tam naj bi nastopil tudi, prvi kolesar svetovne jakostne lestvice. Engels o morebitni udeležbi kolesarjev Jumba ni želel špekulirati.

Michael Matthews je že tretji kolesar, ki je zaradi okužbe z novim koronavirusom moral predčasno zapustiti Giro. Foto: Getty Images

Michelton-Scott ima šest okuženih in na lastno željo odhaja domov

Z Gira se zaradi okužbe predčasno poslavlja tudi Michael Matthews iz ekipe Sunweb, tudi on je brez vseh simptomov novega koronavirusa, pozitivnih pa je še šest članov spremljevalnega osebja, in sicer štirje iz ekipe Mitchelton-Scott, ki samoiniciativno zapušča dirko, ter po eden iz ekip AG2R-La Mondiale in Ineos Grenadiers. Že sinoči je bilo znano, da sta pozitivna tudi dva spremljevalna motorista.

Prvi primer okužbe z novim koronavirusom na Giru se je pojavil že prejšnji petek, ko je eden od glavnih favoritov za končno zmago, Britanec Simon Yates iz ekipe Mitchelton-Scott, začel tožiti zaradi slabšega počutja.

Da gre za okužbo z novim koronavirusom, je pokazal že hitri test po 7. etapi, standardni PCR-test pa je to neprijetno dejstvo samo še potrdil. Yatesa so takoj izolirali od preostalih moštvenih kolegov in tudi med njimi opravili testiranje. Vsi preostali testi so bili negativni.

Bolj ohlapna pravila kot na Touru

Organizatorji Gira, agencija RCS, so se odločili, da ne bodo upoštevali protokola, ki je veljal na Dirki po Franciji - v primeru dveh okužb znotraj ene ekipe v obdobju sedmih dni bi vsa ekipa morala nemudoma zapustiti prizorišče -, ampak so se v primeru pozitivnega testa odločili zgolj za izolacijo okuženega posameznika.

Kot sta v intervjuju za Sportal povedala Jan Tratnik in Domen Novak (oba iz ekipe Bahrain-McLaren), edina slovenska kolesarja na letošnjem Giru, vsi v celoti spoštujejo ukrepe. Družita se samo s kolesarji znotraj svoje ekipe in ves čas nosita masko, tudi med masažo. "Maske ne nosim samo med kolesarjenjem in počitkom," je povedal Tratnik.

