Tako slabo kot Sloveniji ne gre nobeni sosednji državi

V Sloveniji smo v soboto okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 411 ljudeh, kar je največ od začetka epidemije marca letos. To je bil tudi dan z najvišjim deležem pozitivnih testov do zdaj, okužba je bila namreč potrjena pri 13,9 odstotka tistih, ki so se testirali.

Najboljša Italija, najslabša Slovenija

Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je Slovenija v primerjavi z sosednjimi državami v najslabšem položaju glede širjenja virusa. Štirinajstdnevna kumulativna incidenca okuženih na 100 tisoč prebivalcev, ki kaže na hitrost širjenja okužb v državi, znaša v Sloveniji 159,3, v vseh sosednjih državah je nižja.

14-dnevna kumulativna incidenca na 100 tisoč prebivalcev Slovenija 159,3 Madžarska 141,8 Avstrija 141,3 Hrvaška 104,1 Italija 74,7

Črne napovedi: bomo presegli ZDA in Brazilijo?

Da je epidemiološka slika v Sloveniji zelo slaba in da imamo eksponentno rast novih okužb, kaže tudi spodnji graf. Na milijon prebivalcev imamo pri nas dnevno več novih okužb kot Avstrija, Italija, Hrvaška in Madžarska.

Po številu okužb, potrjenih na posamezen dan, se je Slovenija že močno približala oziroma celo prehitela ZDA in Brazilijo. Če ukrepi za zajezitev širjenja ne bodo kmalu začeli delovati in krivulje ne bomo obrnili, bomo imeli na milijon prebivalcev kmalu toliko okužb, kot sta jih imeli ZDA in Brazilija na vrhuncu epidemije. Dodajmo, da gre za državi, ki ju je epidemija novega koronavirusa najhuje prizadela.

Najboljšo epidemiološko sliko ima Italija

Najboljšo epidemiološko sliko med sosednjimi državami ima Italija, a tudi tukaj število okužb narašča. Konec marca je v državi umrlo po 900 bolnikov na dan, prizori polnih bolnišnic in žrtev iz Milana in Bergama pa so obkrožili državo in svet. Italija je bila ena od huje prizadetih držav v Evropi in na svetu, od začetka epidemije je umrlo 35 tisoč ljudi, zaradi te izkušnje pa se Italijani striktno držijo nošenja mask, tudi na prostem.

Milejši ukrepi niso prinesli rezultatov

Zaradi porasta novih okužb je vlada prve ukrepe za zajezitev virusa v Sloveniji sprejela že septembra, a ti niso prinesli rezultata. Ker so razmere že na meji obvladljivega, v bolnišnicah pa se zdravi vse več ljudi z okužbo, lahko že ta teden pričakujemo nove, radikalnejše ukrepe. Najprej je predvideno zapiranje gostinskih lokalov, odpovedovanje nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti, prepoved prireditev.

Štiri tedne karantene?

Zaradi visoke rasti novih okužb pa bodo najverjetneje potrebni še dodatni ukrepi, navedeni v rdeči fazi. Ti so še veliko bolj radikalni, v skrajni sili pa bomo morali ponovno uvesti karanteno. Da se rdeči fazi ne bomo izognili, je povedala tudi vodja strokovne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović. Glede razglasitve epidemije je dejala, da bo treba razmisliti, kaj si v državi res želimo ohraniti ves čas, čemu pa se lahko odrečemo za kratek čas, verjetno bi zadostovalo za dve inkubacijski dobi, torej štiri tedne.

"Podiramo rekorde, na katere nismo ponosni"

Združenje Mladih zdravnikov je na družbenem omrežju Twitter ob zadnjih številkah zapisalo, da skoraj vsak dan podiramo rekorde, vendar ne takšnih, na katere bi bili ponosni. Dodali so, da številke in spodnji prikaz "kažejo in opozarjajo, da se zadnji mesec žal nismo vedli dovolj odgovorno in zaščitno. Kje in kdaj se bomo ustavili, je odvisno samo od nas".