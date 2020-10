Nas čakajo štirje tedni strogih omejitev?

Po rekordnih 411 dnevno potrjenih okužbah z novim koronavirusom v soboto in rekordnih 158 hospitaliziranih bolnikih z boleznijo covid-19 je minister za zdravje Tomaž Gantar napovedal, da "le malo manjka do sprejema omejitev, s katerimi smo spomladi izboljšali razmere". Svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje je tudi ta konec tedna snovala predloge ukrepov, piše STA.

Po besedah vodje strokovne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojane Beović se rdeči fazi ne bomo izognili. Glede razglasitve epidemije pa je Beovićeva povedala, da bo treba razmisliti, kaj si v državi res želimo ohraniti ves čas, čemu pa se lahko odrečemo za kratek čas, verjetno bi zadostovalo za dve inkubacijski dobi, torej štiri tedne, poroča STA.

Štirinajstdnevna incidenca okuženih na sto tisoč prebivalcev v Sloveniji trenutno znaša 159. To pomeni, da smo vsak dan bližje novim ukrepom. Tretji paket ukrepov na oranžnem seznamu, ki bi ga lahko sprejeli že v začetku tega tedna, predvideva:

– karanteno posameznih občin/regij,

– splošno prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih 120/180/30,

– zaprtje gostinskih lokalov,

– zaprtje fitnesov in športnih objektov za amaterje za skupinske športe,

– pri frizerjih in kozmetičarkah le ena stranka na prostor,

– prepoved prireditev, verskih obredov in porok v posameznih občinah/regijah,

– zaprtje nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti.

V primeru, da ti ukrepi ne bi bili učinkoviti, bi sledili še strožji ukrepi.

V primeru izrazitega poslabšanja stanja bo vlada razglasila epidemijo in sprejela stroge ukrepe, je pred dnevi napovedal tudi predsednik vlade Janez Janša. "Če bi število okuženih preseglo 140 na 100 tisoč prebivalcev v 14-dnevnem obdobju ter bi bilo v bolnišnicah več kot 250 bolnikov, od teh več kot 50 na intenzivni negi, bi morali razglasiti epidemijo in sprejeti podobne ukrepe, ki smo jih sprejemali spomladi," je posvaril.

Na zelenem seznamu od nas ni več nobene države EU oz. schengenskega območja. Na njem so le Avstralija, Nova Zelandija, Srbija in Urugvaj.

Na rdečem seznamu je manj hrvaških in avstrijskih administrativnih enot, Italija pa v celoti ostaja na oranžnem seznamu. Za Avstrijo rdeči seznam velja za prihod iz administrativne enote Dunaj. Iz Hrvaške so na rdečem seznamu enote Brodsko-posavska, Dubrovniško-neretvanska, Liško-senjska, Požeško-slavonska, Splitsko-dalmatinska in Virovitiško-podravska, na Madžarskem pa enote mesto Budimpešta, Csongrad-Csanad, Gyor-Moson-Sopron, Pest in Vas. Omejitev veljala za po eno administrativno enoto v Bolgariji, na Danskem, Portugalskem, v Estoniji in Litvi ter za več enot iz Francije, Irske, Nizozemske in Švice ter za številne iz Romunije in Združenega kraljestva.

Vlada je z današnjim dnem na rdeči seznam držav, za katere ob vstopu v Slovenijo velja karantena, razen z negativnim testom ali izjemami, uvrstila Belgijo, Češko, Islandijo, Luksemburg in Španijo. (STA)