Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domen Novak in Jan Tratnik

Jan Tratnik in Domen Novak iz ekipe Bahrain-McLaren sta edina slovenska kolesarja na letošnjem Giru. Kako sta zadovoljna z razpletom prvega tedna in kako občutita paniko okrog novega koronavirusa?

Jan Tratnik in Domen Novak iz ekipe Bahrain-McLaren sta edina slovenska kolesarja na letošnjem Giru. Kako sta zadovoljna z razpletom prvega tedna in kako občutita paniko okrog novega koronavirusa? Foto: Bettini Photo

Kolesarji na Dirki po Italiji imajo danes prvi prost dan. A beseda prost je prisotna samo v besedi, praksa je drugačna. Karavano danes poleg lažjega treninga čakajo še medijske obveznosti in testiranje za novi koronavirus, ki bi lahko spremenilo potek letošnje rožnate pentlje. O dogajanju v prvem tednu smo se pogovarjali z edinima slovenskima kolesarjema na drugi tritedenski dirki sezone Janom Tratnikom in Domnom Novakom iz ekipe Bahrain-McLaren.

Kako sta zadovoljna s svojim prispevkom na Giru? Sta že preštudirala, katera etapa v prihodnjih dveh tednih bi vama bila pisana na kožo in bi vama hkrati v ekipi dali proste roke za oseben rezultat?

Jan Tratnik: S potekom Gira sem zelo zadovoljen. Pello Bilbao je vse zelo presenetil, psihično in fizično. Res je vrhunski kolesar, saj je po Touru zbral pogum in prišel še na Giro. Že na Touru smo videli, da je vrhunsko pripravljen, vendar je imel tam drugačno vlogo, bil je pomočnik Mikela Lande.

Trenutno je na skupno 3. mestu in vesel sem, da mu lahko pomagam. Mogoče zaradi tega nimam več prostih rok v posameznih etapah, ampak ni pomembno, saj smo ekipa in z veseljem pomagam, da bo ostal visoko v skupnem seštevku. Sam bom priložnost iskal v naslednjih dveh kronometrih.

Jan Tratnik: Za moj okus mi bolj ustreza kronometer, ki bo na sporedu v soboto. Foto: Bettini Photo

Pred vami sta še dva - kateri vam je bolj pisan na kožo?

Jan: Za moj okus mi bolj ustreza kronometer, ki bo na sporedu v soboto.

Domen Novak: Štartal nisem najbolje, se pa forma stopnjuje in vsak dan se bolje počutim. Trenutno v ekipi ciljamo na generalno razvrstitev, tako da poskušam kar najbolj pomagati, mislim pa, da se bo našla etapa, v kateri bom imel proste roke.

Za oba je to drugi Giro. Kako različni dejavniki, od koronavirusa do spremembe termina, vplivajo na potek dirke in na vzdušje?

Jan: Sam ne čutim neke velike razlike zaradi spremembe termina in koronovirusa. Morda je res nekaj manj gledalcev ob cesti, to pa je tudi edino, kjer sam opazim razliko. Kar zadeva mask, jih nekateri nosijo, drugi ne, sicer pa ne opazujem toliko, kaj se dogaja ob cesti, saj se osredotočam na dirko. Vreme je za zdaj v redu, včeraj je bilo mrzlo, ampak takšno je lahko vreme tudi v maju.

Domen: Razlika je najbolj očitna na štartu, saj je tam veliko manj oziroma skoraj nič ljudi. Večina gledalcev nosi masko, se pa najde tudi kdo brez nje. Vreme je za zdaj kar v redu in upam, da bo zdržalo do konca Gira.

Razlika med številom navijačev v primerjavi z italijanskimi dirkami v preteklosti je najbolj očitna na štartu, saj je tam veliko manj oziroma skoraj nič ljudi, opaža Domen Novak. Foto: Bettini Photo

Sestavni del nove realnosti so tudi testi za covid-19. Koliko sta jih že imela v času Gira oz. v pripravah na Giro? Je res tako neprijetno, kot pravijo, ali sta že tako vajena, da je le neko žgečkanje po nosu?

Jan: Pred Girom sem opravil dva testa in danes na prost dan še enega. Na testiranje sem se že kar navadil, tako da mi ni več neprijetno.

Ekipe na Giru živite v tako imenovanih mehurčkih, tako kot na Touru. Kaj to konkretno pomeni? Kdo se lahko druži s kom? Ste med obroki ločeni – osebje in kolesarji? Imate med masažo masko oz. jo nosi maser?

Jan: Ja, družimo se le z našo ekipo. Med obroki kolesarji sedimo za eno mizo, osebje pa za drugo, a tako je bilo tudi pred korono.

Razlika je zdaj v tem, da tudi med masažo nosimo maske in se pazimo stoodstotno. Tudi ko se sprehajamo po hotelu, ko gremo na večerjo, vedno nosimo maske. Maske ne nosim samo na kolesu in med počitkom v sobi.

Po sedmi etapi se je izkazalo, da se je Simon Yates iz ekipe Mitchelton-Scott okužil z novim koronavirusom. Vas je to presenetilo? Se je veliko razpravljalo o tem, kako je to mogoče? Mislita, da je bila storjena napaka pri varnostnem protokolu?

Jan: Presenetilo me ni, vsak lahko dobi virus. V pelotonu niti ni bilo veliko govora o tem. Pač nekje je dobil virus, ampak verjamem, da se vse ekipe zavedajo protokolov in delajo stoodstotno vse, da se nihče ne bi okužil.

Vem, da je še zgodaj, pa vendar, komu po videnem napovedujeta končno zmago?

Jan: Upam, da bo Bilbao dovolj močan, da obleče roza majico. Vemo, da je izjemen kronometrist in vse je še odprto.

Domen: To je težko napovedati, za nami je šele prvi teden in lahko se zgodi še marsikaj. Upam pa na zmago sotekmovalca.

Je to vajina zadnja dirka v sezoni? Kaj sta v tej nenavadni sezoni najbolj pogrešala?

Jan: Da, to je moja zadnja dirka v sezoni. Mislim, da nisem veliko pogrešal. Trenutno imam vse. To vprašanje bi bilo primerno za junij, ko ni bilo dirk (smeh). Takrat sem pogrešal dirke, zdaj pa jih imam že od avgusta toliko, da se mi zdi, da sezona trenutno poteka normalno.

Novak je pogrešal razporejenost kolesarskih dirk skozi vso sezono. Foto: Bettini Photo

Domen: Da, tudi zame je to zadnja dirka, sem pa najbolj pogrešal to, da bi bila sezona normalna, da bi lahko dirkali vse leto.

Preberite še: