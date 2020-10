#Giro UPDATE:@SimonYatess will not start today's stage of the @giroditalia following a positive COVID-19 result.



“Simon’s health remains our main concern and, thankfully, his symptoms remain very mild & he is otherwise in good health."

Pri Yatesu so se simptomi novega koronavirusa, sicer zelo blagi pa vendar, pokazali nekaj ur po včerajšnji sedmi etapi Gira. V ekipi so se na to nemudoma odzvali. Yates je najprej opravil hitro testiranje, ki je pokazalo na pozitiven rezultat, tega pa je potrdilo še testiranje s PCR testom.

Testirali so tudi ostale kolesarje iz ekipe Mitchelton-Scott in člane spremljevalnega osebja, vsi testi so bili negativni. To pomeni, da bodo ostali kolesarji iz omenjene ekipe danes dirko nadaljevali, medtem ko Yates, ki so ga takoj osamili v enoposteljni sobi, nemudoma odhaja domov.

Yates je prvi kolesar, ki je moral tritedensko dirko zapustiti zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus. Na Touru je podobna usoda doletela nekaj članov spremljevalnega osebja iz različnih ekip.

Na Giru so se odgovorni odločili za blažjo različico ukrepov kot na Touru, kjer je veljal protokol, da bi morala celotna ekipa, ki bi v razponu sedmih dni v svojih vrstah imela dva pozitivna primera novega koronavirusa, nemudoma odpotovati domov. Na italijanski pentlji za zdaj velja, da mora domov samo okuženi, pri ostalih pa bodo testiranje še dodatno okrepili.

Yates je pred začetkom dirke veljal za enega glavnih favoritov za končno zmago, a se mu dirka v prvem tednu ni preveč posrečila. Po sedmih etapah je v skupni razvrstitvi zasedal zanj skromno 21. mesto. Za vodilnim Portugalcem Joaojom Almeido (Deceuninck-QuickStep) je zaostajal že skoraj za štiri minute.

To je že drugo slovo enega od favoritov na letošnjem Giru. Za Valižana Gerainta Thomasa iz ekipe Ineos Grenadiers je bil usoden grd padec, ki ga je zakrivil bidon na cestišču.